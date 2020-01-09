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С Днем рождения, Кейт Миддлтон: какие королевские правила никогда не нарушает герцогиня

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С Днем рождения, Кейт Миддлтон: какие королевские правила никогда не нарушает герцогиня
10:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 9 января, свой день рождения празднует супруга принца Уильяма, Кэтрин Миддлтон.

Герцогине Кембриджской исполняется 38 лет.

Уже прошел почти десяток лет, как жена внука Елизаветы II Уильяма живет в Букингемском дворце. За это время Кэтрин успела ознакомилась не со всеми правилами королевского протокола, их строго придерживается монаршая семья. В отличие от возлюбленной принца Гарри Меган Маркл, которая неоднократно игнорировала формальности особого документа, Кейт Миддлтон является образцом их соблюдения.

Итак, как из обязательных его пунктов никогда не нарушает жена престолонаследника?

1. Не снимает пальто в присутствии других людей, даже в помещении

Такое правило королевского протокола касается прежде всего женщин, принадлежащих к семье монархов. Согласно этикету, снимать верхнюю одежду в присутствии других людей во время публичных событий – недопустимо для леди. Даже тогда, когда встреча происходит в помещении. На фото ниже – герцоги Кембриджские разговаривают с членами королевской семьи Норвегии. Как видим, Кэтрин сидит в застегнутом пальто.

2. Свой клатч всегда держит в обоих руках

Клатч в образе герцогини – неотъемлемый элемент. Однако и с такой деталью членам королевской семьи следует обращаться так, как указано в протоколе. А согласно ему, этот аксессуар Кейт Миддлтон всегда должна держать обеими руками. Если ей надо поздороваться рукопожатием, тогда сумочку она берет в свободную руку. Закладывать ее под мышку строго запрещено!

3. Во время сидения скрещивает ноги, а не закидывает одну на другую

Для того, чтобы придерживаться этого правила, Кейт Мидлтон усвоила позу "кембриджский крест". Чтобы в нее сесть, необходимо скрестить ноги, поставив одну за другой, и слегка наклонить колени в одну сторону. К слову, такое положение визуально удлиняет ноги.

4. Не касается своего мужа во время совместных выходов

Вряд ли в сети вам попадутся фото, где Кэтрин Миддлтон обнимается или целуется с принцем Уильямом. Став женой принца официально, во время официальных мероприятий герцогиня идет на шаг-два впереди него, а на совместных фотографиях с мужем она просто стоит с ним рядом.

5. Держит подбородок параллельно полу

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Это означает, что во время разговора с другими эту часть лица герцогиня Кейт Миддлтон не возвышает и не опускает. В первом случае собеседник расценит такой жест, как высокомерие к себе, в противоположном подумает о недоверии со стороны королевской особы. Еще в протоколе указано: идеальная поза подбородок для лиц монаршей семьи – параллельна к полу, его они не должны опускать и тогда, когда спускаются по лестнице.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, День рождение, Герцогиня Кембриджская.
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