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Очень красивые и счастливые: Ксения Мишина поделилась милыми снимками с сыном

Очень красивые и счастливые: Ксения Мишина поделилась милыми снимками с сыном
10:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Актриса на рождественские праздники отправилась в Египет.

Ксения Мишина вместе с семилетним сыном Платоном отдыхают возле Каира.

Отдых оказался не таким, как актриса его представляла. В сети Ксения поделилась впечатлениями от поездки с подписчиками.

Прикоснуться к вечности – это всегда прекрасно... Пожалуй, на этот раз это единственное место, которое максимально поразило и зарядило. Когда море холодное и отель – ошибка, главная цель – найти счастье и позитив в себе, – поделилась актриса.

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В Египет Ксения и сын Платон отправились, чтобы увидеть главные достопримечательности Египта – пирамиды. На фото они выглядят счастливыми возле одного из семи чудес света. Однако даже в такой жаркой стране сейчас не очень тепло. Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки. А Платон в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.

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Актриса, Танцы со звездами, Ксения Мишина.
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