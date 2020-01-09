Очень красивые и счастливые: Ксения Мишина поделилась милыми снимками с сыном

Новости шоу бизнеса:Актриса на рождественские праздники отправилась в Египет.

Ксения Мишина вместе с семилетним сыном Платоном отдыхают возле Каира.

Отдых оказался не таким, как актриса его представляла. В сети Ксения поделилась впечатлениями от поездки с подписчиками.

Прикоснуться к вечности – это всегда прекрасно... Пожалуй, на этот раз это единственное место, которое максимально поразило и зарядило. Когда море холодное и отель – ошибка, главная цель – найти счастье и позитив в себе, – поделилась актриса.

В Египет Ксения и сын Платон отправились, чтобы увидеть главные достопримечательности Египта – пирамиды. На фото они выглядят счастливыми возле одного из семи чудес света. Однако даже в такой жаркой стране сейчас не очень тепло. Ксения одета в толстовку, кофту с капюшоном, лосины и кроссовки. А Платон в куртке с капюшоном, теплых брюках и обуви.