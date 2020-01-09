Не соответствует обычаям: реакция Елизаветы II на решение герцогов Сассекских

Новости шоу бизнеса:Официальное сообщение герцогов Сассекских вызвало возмущение других членов королевской семьи.

Вчера, 8 января, Меган Маркл и принц Гарри опубликовали официальное обращение, в котором отметили, что хотят отказаться от звания членов королевской семьи. Супруги пообещали во всем поддерживать Ее Величество королеву и всю монаршую семью. Однако Елизавета II не хочет так просто мириться с этим резонансным решением.

На официальном сайте Букингемского дворца появилось обращение от Ее Величества, в котором отмечается, что решение Меган Маркл и принца Гарри находится лишь на стадии обсуждения и об отстранении от королевской семьи говорить рано.

Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых требуется время, – указано в сообщении.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри также выразили желание получить финансовую независимость. Однако, как сообщает издание The Sun, супруги хотят сохранить поместье Фрогмор недалеко от города Виндзор. Дом был недавно отремонтирован средствами плательщиков налогов в сумме 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Супруги также стремятся содержать часть своего персонала и сохранить уровень королевской безопасности.

Как отмечают инсайдеры, Меган Маркл и принц Гарри хотят сохранить титулы герцогини и герцога Сассекских.