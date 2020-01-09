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Четверг, 09.01.2020
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Джастин Бибер болен: у артиста обнаружили инфекционное заболевание

Джастин Бибер болен: у артиста обнаружили инфекционное заболевание
12:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:У известного певца диагностировали болезнь Лайма.

Американский исполнитель Джастин Бибер только сейчас возвращается к творчеству и вместе с этим появится в новом документальном фильме о себе. Журналистам удалось быстрее его посмотреть и узнать, что у артиста обнаружили болезнь Лайма.

В издании TMZ отмечают, что документальный фильм о жизни Бибера (выйдет 27 января 2020 года) расставит все на свои места. Впрочем инсайдеры издания сообщили, что за две недели до премьеры ленты они посмотрели фильм и узнали о болезни певца.

Опубликованные в сети слухи решил прокомментировать и сам 25-летний парень на своей странице в инстаграме.

В последнее время многие говорили, что Джастин Бибер ужасно выглядит и сидит на метамфетамине, они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, – заявил Джастин.

Кроме инфекционного заболевания, у Бибера обнаружили хронический мононуклеоз – острое вирусное заболевание.

"Все это сказалось на моей коже, работе мозга, эмоциональном состоянии, да и вообще я плохо себя чувствую... Это по-настоящему тяжелые времена. Я жив благодаря правильному лечению от этой пока неизлечимой болезни", – добавил певец.

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Известно, что такой диагноз врачи ему поставили в прошлом году – тогда, когда он страдал от депрессии и переносил дату своей свадьбы с Хейли Болдуин. Врачи долгое время не могли понять симптомов, возникавших у звезды. Лекарства, которые ему раньше назначали, неоднократно провоцировали появление акне, которые часто можно было увидеть на снимках папарацци. Сейчас Джастин получает необходимое лечение.

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Болезнь, Джастин Бибер, Артист, Певец, Болезнь Лайма.
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