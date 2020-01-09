Ольга Сумская снова станет бабушкой: как знаменитость поддерживает дочь

Новости шоу бизнеса:Украинская певица впервые прокомментировала беременность своей дочери.

Украинская актриса и телеведущая вскоре станет бабушкой во второй раз. О беременности ее старшая дочь Антонина Паперная сообщила на личной странице в Инстаграме неделю назад.

Ольга Сумская не рассекретила пол будущего ребенка, однако отметила, что постоянно поддерживает связь с беременной дочерью.

29-летняя Антонина Паперная во второй раз готовится стать матерью. Актриса уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву, которую тщательно скрывает от общественности. Звездная бабушка для программы "Утро с Украиной" рассказала, как поддерживает беременную дочь.

Ольга Сумская, которая сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле, призналась, что не знает, кого ожидают, однако беременность Антонины приносит огромное удовольствие для Народной артистки Украины.

"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Поэтому я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем", – сообщила Сумская.