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Ольга Сумская снова станет бабушкой: как знаменитость поддерживает дочь

Ольга Сумская снова станет бабушкой: как знаменитость поддерживает дочь
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица впервые прокомментировала беременность своей дочери.

Украинская актриса и телеведущая вскоре станет бабушкой во второй раз. О беременности ее старшая дочь Антонина Паперная сообщила на личной странице в Инстаграме неделю назад.

Ольга Сумская не рассекретила пол будущего ребенка, однако отметила, что постоянно поддерживает связь с беременной дочерью.

29-летняя Антонина Паперная во второй раз готовится стать матерью. Актриса уже воспитывает двухлетнюю дочь Еву, которую тщательно скрывает от общественности. Звездная бабушка для программы "Утро с Украиной" рассказала, как поддерживает беременную дочь.

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Ольга Сумская, которая сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле, призналась, что не знает, кого ожидают, однако беременность Антонины приносит огромное удовольствие для Народной артистки Украины.

"Да, снова стану бабушкой! И всем этого желаю. Ведь это большое счастье! Пол ребенка мы еще не знаем. Поэтому я очень много получаю вопросов. Кто это будет: внук или внучка? Ждем", – сообщила Сумская.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Ольга Сумская, Антонина Паперная.
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