Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья Rosie Autograph (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская супермодель не только примерила образы для съемки кампейна, но и выступила одним из соавторов новой коллекции.

32-летняя модель, которая прославилась благодаря модным показам Victoria's Secret, достаточно часто становится лицом престижных глянцев и именитых брендов.

Прошло почти семь лет со времени ее сотрудничества с британской маркой Rosie Autograph. Рози Хантингтон-Уайтли неустанно удивляет поклонников новыми соблазнительными съемками в роскошном белье.

Так, на днях на личной странице знаменитой красавицы появились кадры рекламной фотосессии в очередной коллекции.

Особенностью представленной одежды является то, что американка наконец решилась присоединиться к процессу создания белья. Ключевым элементом ее нижней одежды является комфорт и нежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Silky satin Dressing gown from Rosie for Autograph #ad Публикация от Rosie HW (@rosiehw) 7 Янв 2020 в 2:08 PST

Рози Хантингтон-Уайтли примерила несколько комплектов, в очередной раз убедив общественность в своих безупречных формах.