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Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья Rosie Autograph (Фото)

Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья Rosie Autograph (Фото)
08:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Американская супермодель не только примерила образы для съемки кампейна, но и выступила одним из соавторов новой коллекции.

32-летняя модель, которая прославилась благодаря модным показам Victoria's Secret, достаточно часто становится лицом престижных глянцев и именитых брендов.

Прошло почти семь лет со времени ее сотрудничества с британской маркой Rosie Autograph. Рози Хантингтон-Уайтли неустанно удивляет поклонников новыми соблазнительными съемками в роскошном белье.

Так, на днях на личной странице знаменитой красавицы появились кадры рекламной фотосессии в очередной коллекции.

 
 
 
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Silk and lace  Set from the new season of Rosie for Autograph #ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
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Last minute gift idea  Luxurious satin sleepwear from Rosie for Autograph #ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Особенностью представленной одежды является то, что американка наконец решилась присоединиться к процессу создания белья. Ключевым элементом ее нижней одежды является комфорт и нежность.

 
 
 
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Feminine, romantic, and soft  Lace set from Rosie for Autograph #ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

 
 
 
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Silky satin  Dressing gown from Rosie for Autograph #ad

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Рози Хантингтон-Уайтли снялась в рекламе для известного бренда (Фото)

Рози Хантингтон-Уайтли примерила несколько комплектов, в очередной раз убедив общественность в своих безупречных формах.

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Все по теме:

Модель, Знаменитость, супермодель, Рози Хантингтон-Уайтли, Rosie Autograph.
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