Рози Хантингтон-Уайтли стала лицом коллекции белья Rosie Autograph (Фото)

32-летняя модель, которая прославилась благодаря модным показам Victoria's Secret, достаточно часто становится лицом престижных глянцев и именитых брендов.
Прошло почти семь лет со времени ее сотрудничества с британской маркой Rosie Autograph. Рози Хантингтон-Уайтли неустанно удивляет поклонников новыми соблазнительными съемками в роскошном белье.
Так, на днях на личной странице знаменитой красавицы появились кадры рекламной фотосессии в очередной коллекции.
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Silk and lace Set from the new season of Rosie for Autograph #ad
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Last minute gift idea Luxurious satin sleepwear from Rosie for Autograph #ad
Особенностью представленной одежды является то, что американка наконец решилась присоединиться к процессу создания белья. Ключевым элементом ее нижней одежды является комфорт и нежность.
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Feminine, romantic, and soft Lace set from Rosie for Autograph #ad
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Рози Хантингтон-Уайтли примерила несколько комплектов, в очередной раз убедив общественность в своих безупречных формах.