Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии

Новости шоу бизнеса:Ее Величество экстренно созвала потомков на особое совещание.

Видимо, 2020 год станет одним из самых сложных для королевы Елизаветы II. Все потому, что новое десятилетие началось с противоречивых новостей об отсутствии принца Гарри и Меган Маркл на семейных встречах и их отделении от семьи.

Как сообщает ВВС со ссылкой на своего королевского корреспондента Николаса Витчела, представители монархии были шокированы решением принца Гарри и Меган Маркл отойти от королевской семьи и жить на две страны. Но Елизавета II не намерена отступать и стремится любой ценой уберечь репутацию Букингемского дворца. Официально уже заявили, что с герцогами Сассекскими ведутся переговоры, а инсайдеры утверждают, что королева узнала о решении отпрыска из сети.

Поэтому на день рождения Кейт Миддлтон, 9 января, Елизавета II устроила не праздничный прием. В свою резиденцию она призвала потомков, с которыми обсудила стратегию решения этой ситуации.

Королева встретилась с четырьмя королевскими дворами – Букингемским и Кенсингтонским, Кларенс-хаусом и командой Сассекса и поручила им придумать реальную будущую роль для герцогов Сассекских в течении нескольких дней, а не недель, – рассказала корреспондент Ребекка Инглиш.

В сеть попали первые фото, на которых видно, как Кейт Миддлтон и ее родители приехали в резиденцию Елизаветы II.

Инсайдеры не скрывают: королева Елизавета II разгневана из-за поведения внука и его избранницы. Однако Ее Величество не намерена показывать свои эмоции, зато уже помогает принцу Гарри и Меган Маркл найти дело в королевской семье, которая помогла им сохранить титул герцогов.

"Они хотят попробовать заняться чем-то другим, и семья полна решимости помочь им сделать все возможное", – добавили инсайдеры.