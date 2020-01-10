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Сальма Хайек рассказала о неприятном инциденте накануне вручения "Оскара" (Фото)

Сальма Хайек рассказала о неприятном инциденте накануне вручения "Оскара" (Фото)
14:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Актриса поделилась в своем профиле Instagram, что ее платье лопнуло из-за "большой задницы".

В минувшую среду Сальма Хайек вручала своей коллеге Рене Зеллвегер кинонаграду в номинации "Лучшая актриса" за ее главную роль в фильме "Джуди". В ходе мероприятия Сальма поделилась забавной историей 17-летней давности, которая произошла накануне вручения премии "Оскар".

В 2003 году Хайек и Зеллвегер были номинированы на лучшую женскую роль за их работу в фильмах "Фрида" и "Чикаго" соответственно. Однако вечером перед церемонией оригинальное платье, которое планировала надеть Сальма, буквально лопнуло по швам из-за ее "большой задницы". По словам Хайек, она могла остаться без платья на "Оскар", но на помощь пришла Рене Зеллвегер, которая дала Сальме свое.

"Слава богу, ее платье было широким в бедрах и эластичным в груди. Его я и надела", — рассказала актриса. То было платье от Каролины Эрреры, представляющее собой белую юбку в пол и черный кружевной облегающий верх.

 
 
 
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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)  

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В тот вечер ни Сальма, ни Рене не унесли награды — их опередила Николь Кидман и ее роль в фильме "Часы". Зато Хайек блеснула на ковровой дорожке в эффектном платье и еще больше сблизилась с Рене Зеллвегер. Сальма до сих пор вспоминает, как Рене пришла ей на выручку, и говорит, что у нее "золотое сердце".

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Все по теме:

Платье, Оскар, Образ, Журнал, Сальма Хайек, Премия Оскар, Неудачный наряд, Джуди.
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