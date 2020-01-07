Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)

Масштабные звездные мероприятия всегда сопровождаются разглядыванием и оцениванием нарядов знаменитостей, которые тщательно готовятся к выходу в свет и стараются удивить публику. На этот раз удивить всех особенно удалось Дженнифер Лопес, которая настолько прониклась духом зимних праздников, что явилась на "Золотой глобус" в платье, похожем на новогодний подарок.
Наряд Джей Ло представляет собой пышное платье с белой юбкой до пола и украшением на груди в виде большого зелено-золотого банта. Однако платье не оценили ни фанаты, ни fashion-критики, в итоге наряд Лопес признали модным провалом и худшим на церемонии.
Пользователи развели обсуждение странного наряда Дженнифер, бесконечно сравнивая его с упаковками рождественских подарков, которые часто оформляют в таких же тонах с подобными бантами. Кто-то вспомнил смешной рождественский свитер Райана Рейнольдса и нашел его очень похожим на новый наряд Джей Ло.
when @jlo arrives..#goldenglobes pic.twitter.com/SrPb5QXcu9
— (@jloverbby) 6 января 2020 г.
#GoldenGlobes Not trying to say that @JLo stole that look but.... pic.twitter.com/viLTIVTgj7
— (@Camhmmi) 6 января 2020 г.
I know where @JLo got her inspiration #GoldenGlobes pic.twitter.com/k7XBGQclpl
— (@AnnaJKozak) 6 января 2020 г.
Who Wore It Better ???#CarolBurnett #JenniferLopez #GoldenGlobes pic.twitter.com/ndUutq4KcH
— (@Robogiggles) 6 января 2020 г.
Encuentra las 5 diferencias Jennifer López #GoldenGlobes pic.twitter.com/bneY6BOhYi
— (@Que_Show_) 6 января 2020 г.
"Платье из упаковки — очень экологично", "Не платье, а какое-то нагромождение тряпок. Еще и макияжа полкило на лице", "Меня больше косы смутили", "Я не понимаю этих бантов спереди. Ладно, когда женщина в подобном платье беременна, но когда нет, то это выглядит как "лучший ваш подарочек это я"", "Выглядит так, будто ее поставили под елку, а не на сцену", — комментируют образ Дженнифер пользователи.