Скачать
Вторник, 07.01.2020
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Число погибших животных из-за пожаров в Австралии перевалило за 1 миллиард
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
Поздравление с Рождеством от украинских военных на передовой (Видео)
В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани
В ПСЖ прояснили ситуацию с Кавани
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта
Теплые поздравления с Рождеством 2020: пожелания душевного уюта

Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)

Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)
19:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Изысканный наряд певицы от Valentino публика не оценила.

Масштабные звездные мероприятия всегда сопровождаются разглядыванием и оцениванием нарядов знаменитостей, которые тщательно готовятся к выходу в свет и стараются удивить публику. На этот раз удивить всех особенно удалось Дженнифер Лопес, которая настолько прониклась духом зимних праздников, что явилась на "Золотой глобус" в платье, похожем на новогодний подарок.

Наряд Джей Ло представляет собой пышное платье с белой юбкой до пола и украшением на груди в виде большого зелено-золотого банта. Однако платье не оценили ни фанаты, ни fashion-критики, в итоге наряд Лопес признали модным провалом и худшим на церемонии.

Пользователи развели обсуждение странного наряда Дженнифер, бесконечно сравнивая его с упаковками рождественских подарков, которые часто оформляют в таких же тонах с подобными бантами. Кто-то вспомнил смешной рождественский свитер Райана Рейнольдса и нашел его очень похожим на новый наряд Джей Ло.

Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)

"Платье из упаковки — очень экологично", "Не платье, а какое-то нагромождение тряпок. Еще и макияжа полкило на лице", "Меня больше косы смутили", "Я не понимаю этих бантов спереди. Ладно, когда женщина в подобном платье беременна, но когда нет, то это выглядит как "лучший ваш подарочек это я"", "Выглядит так, будто ее поставили под елку, а не на сцену", — комментируют образ Дженнифер пользователи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Valentino, Платье, Знаменитости, Стиль, Звезды, Золотой глобус, Наряд, Дженнифер Лопес, Красная дорожка, Мем, Золотой глобус-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: свежие идеи стильного французского нейл-арта (Фото)
02 7 января - приметы и обряды на Рождество Христово
03 Поздравления с Рождеством Христовым 2020 в прозе, открытки
04 Прикольные колядки для взрослых на Рождество 2020
05 Самые полезные напитки для здоровья почек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в Сирии встретился с Асадом
Путин в Сирии встретился с Асадом
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
Австралия в огне: дым уже достиг Южной Америки
&quot;Украденное Рождество&quot;: прогноз погоды на 7 января
"Украденное Рождество": прогноз погоды на 7 января
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Чем опасно переедание и как восстановиться после праздников
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь