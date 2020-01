Золотой глобус 2020: платье Дженнифер Лопес стало худшим на церемонии (Фото)

Масштабные звездные мероприятия всегда сопровождаются разглядыванием и оцениванием нарядов знаменитостей, которые тщательно готовятся к выходу в свет и стараются удивить публику. На этот раз удивить всех особенно удалось Дженнифер Лопес, которая настолько прониклась духом зимних праздников, что явилась на "Золотой глобус" в платье, похожем на новогодний подарок.

Наряд Джей Ло представляет собой пышное платье с белой юбкой до пола и украшением на груди в виде большого зелено-золотого банта. Однако платье не оценили ни фанаты, ни fashion-критики, в итоге наряд Лопес признали модным провалом и худшим на церемонии.

Пользователи развели обсуждение странного наряда Дженнифер, бесконечно сравнивая его с упаковками рождественских подарков, которые часто оформляют в таких же тонах с подобными бантами. Кто-то вспомнил смешной рождественский свитер Райана Рейнольдса и нашел его очень похожим на новый наряд Джей Ло.

#GoldenGlobes Not trying to say that @JLo stole that look but.... pic.twitter.com/viLTIVTgj7

— (@Camhmmi) 6 января 2020 г.