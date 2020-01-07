Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)

Новости шоу бизнеса:В ночь с 6 на 7 января православный мир отмечает Рождество Христово. Как встретили это большое семейное торжество украинские знаменитости?

Представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают Сочельник и Рождество. Принято встречать этот праздник именно в семейном кругу.

Так, Джамала поделилась с поклонниками теплыми снимками с рождественской фотосессии возле елки. На фотографиях певица выглядит счастливой в окружении двух родных мужчин – любимого Сеит-Бекирова и их общего сына Эмира-Рахмана.

"С Рождеством всех, кто празднует!" – поздравила подписчиков звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 6 Янв 2020 в 10:51 PST

Рэпер Alyona Alyona разместила семейные фото накануне Рождества, а также поделилась собственным рецептом кутьи. По словам артистки, в ее семье не готовят 12 блюд, потому что "их трое и есть то некому". А вот кутья – главное блюдо!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 6 Янв 2020 в 12:30 PST

"Готовим кутью по такому рецепту: перловку сначала вымоченную, а затем отваренную смешиваем с маком, орехами, изюмом и медом. Главный ингредиент – высушенные домашние грецкие орехи с дерева, которое сажали много лет назад на Кировоградщине... Стабильно на столе стоят: узвар , вареники с капустой и грибами, пироги с маком, соленья и обязательно печеный картофель в тыкве хокайдо", – добавила Alyona Alyona.

Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов встретили Рождество на отдыхе на Сейшельских островах. Телеведущая опубликовала фото у елки и поздравила всех с праздником, а в сторис показала видео, на котором поет колядку.

"С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!" – лаконично написала знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 7 Янв 2020 в 2:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 6 Янв 2020 в 1:07 PST

Потап и Настя Каменских

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss) 7 Янв 2020 в 1:18 PST

Юлия Санина

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@freimutolia) 6 Янв 2020 в 8:30 PST

Оля Фреймут

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 6 Янв 2020 в 10:47 PST

Маша Ефросинина

Напомним, что в канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка Винника Таисия, более известная под сценическим именем Таюне.