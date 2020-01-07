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Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)

Как украинские звезды поздравляют своих поклонников с Рождеством (Фото)
14:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: telegraf collage

Новости шоу бизнеса:В ночь с 6 на 7 января православный мир отмечает Рождество Христово. Как встретили это большое семейное торжество украинские знаменитости?

Представители шоу-бизнеса, как и все люди, с наслаждением отмечают Сочельник и Рождество. Принято встречать этот праздник именно в семейном кругу.

Так, Джамала поделилась с поклонниками теплыми снимками с рождественской фотосессии возле елки. На фотографиях певица выглядит счастливой в окружении двух родных мужчин – любимого Сеит-Бекирова и их общего сына Эмира-Рахмана.

"С Рождеством всех, кто празднует!" – поздравила подписчиков звезда.

 
 
 
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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Рэпер Alyona Alyona разместила семейные фото накануне Рождества, а также поделилась собственным рецептом кутьи. По словам артистки, в ее семье не готовят 12 блюд, потому что "их трое и есть то некому". А вот кутья – главное блюдо!

 
 
 
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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

"Готовим кутью по такому рецепту: перловку сначала вымоченную, а затем отваренную смешиваем с маком, орехами, изюмом и медом. Главный ингредиент – высушенные домашние грецкие орехи с дерева, которое сажали много лет назад на Кировоградщине... Стабильно на столе стоят: узвар , вареники с капустой и грибами, пироги с маком, соленья и обязательно печеный картофель в тыкве хокайдо", – добавила Alyona Alyona.

Екатерина Осадчая и ее муж Юрий Горбунов встретили Рождество на отдыхе на Сейшельских островах. Телеведущая опубликовала фото у елки и поздравила всех с праздником, а в сторис показала видео, на котором поет колядку.

"С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!" – лаконично написала знаменитость.

 
 
 
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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Потап и Настя Каменских

 
 
 
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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Юлия Санина

 
 
 
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Оля Фреймут

 
 
 
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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Маша Ефросинина

Рождество 2020: главные рождественские молитвы на счастье и удачу

Напомним, что в канун Рождества Олег Винник и Александр Пономарев подготовили украинцам сюрприз. Артисты вместе записали знаменитую праздничную колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю!". Мужской дуэт разбавила бэк-вокалистка Винника Таисия, более известная под сценическим именем Таюне.

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Украина, Знаменитости, Звезды, Украинские звезды, Рождество 2020.
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