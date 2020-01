Актер Брэд Питт погостил у своего друга Брэдли Купера (Фото)

На недавнем мероприятии Брэдли Купер и Брэд Питт удивили всех. Нет, вовсе не тем, что представили своих новых спутниц (но мы не теряем надежды). Актеры продемонстрировали, как прекрасно ладят между собой. Неужели холостяцкая жизнь так сближает?

Брэдли Купер и Брэд Питт считаются завидными голливудскими женихами. Обоим актерам то и дело приписывают романы с самыми разными представительницами прекрасного пола, но они не спешат подтверждать слухи.

На днях состоялась премия The National Board of Review Annual Awards, которую не оставили без внимания голливудские звезды. Своим присутствием мероприятие почтили 45-летний Брэдли Купер и 56-летний Брэд Питт. Последний получил награду за роль Клиффа Бута в картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Holy did we ever live without this Brad and Bradley friendship? Brad Pitt saying that Bradley Cooper is the reason he is sober in his NBR speech... pic.twitter.com/m335haXYOS

