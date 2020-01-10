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Пятница, 10.01.2020
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Актер Брэд Питт погостил у своего друга Брэдли Купера (Фото)

Актер Брэд Питт погостил у своего друга Брэдли Купера (Фото)
21:39 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Неужели холостяцкая жизнь так сближает?

На недавнем мероприятии Брэдли Купер и Брэд Питт удивили всех. Нет, вовсе не тем, что представили своих новых спутниц (но мы не теряем надежды). Актеры продемонстрировали, как прекрасно ладят между собой. Неужели холостяцкая жизнь так сближает?

Брэдли Купер и Брэд Питт считаются завидными голливудскими женихами. Обоим актерам то и дело приписывают романы с самыми разными представительницами прекрасного пола, но они не спешат подтверждать слухи.

На днях состоялась премия The National Board of Review Annual Awards, которую не оставили без внимания голливудские звезды. Своим присутствием мероприятие почтили 45-летний Брэдли Купер и 56-летний Брэд Питт. Последний получил награду за роль Клиффа Бута в картине Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Кстати, 5 января Питт стал обладателем "Золотого глобуса". Многие уверены, что роль самоуверенного дублера в гавайской рубашке и очках-авиаторах принесет актеру еще и "Оскар".

Примечательно, что победителя на The National Board of Review Annual Awards объявил Брэдли Купер. Актеры крепко обнялись на сцене, а чуть позже с удовольствием фотографировались вместе.

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Питта и Купера связывает крепкая мужская дружба. Многие полагают, что их сильно сблизили общие переживания: не так давно Брэдли расстался с Ириной Шейк, а Брэд пережил непростой развод с Анджелиной Джоли. В этот период звезды активно поддерживали друг друга.

Аноним сообщил изданию The Sun: "В прошлом году их обоих занимали лишь проблемы с семьями, а теперь у них наконец-то появилось время, которое они могут провести вместе".

Интересно, что, получив на днях заветный "Глобус", Брэд отправился в гости к своему товарищу. Именно там его и застали вездесущие папарацци. Питт от фотографов прятаться не стал, а преспокойно остановился, чтобы поприветствовать собравшихся поклонников и дать им несколько автографов.

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Брэд Питт, Брэдли Купер, Дружба, The National Board of Review Annual Awards.
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