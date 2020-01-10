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Пятница, 10.01.2020
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"Приняли за бомжа": Дэниел Рэдклифф рассказал забавную историю (Фото, Видео)

"Приняли за бомжа": Дэниел Рэдклифф рассказал забавную историю (Фото, Видео)
22:10 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Британского актера, вошедшего в историю мирового кинематографа, узнают не всюду.

Недавно его спутали с бездомным, когда он ждал свою девушку возле магазина на улицах Нью-Йорка. Дэниелу Рэдклиффу даже предложили пять долларов на кофе.

На днях кумир миллионов, который проснулся известным еще в подростковом возрасте благодаря роли Гарри Поттера в одноименном фильме, стал гостем шоу Грэма Нортона.

Во время программы Дэниэл Рэдклифф вспомнил забавную историю, которая произошла с ним недавно.

Состоятельный актер в повседневной жизни предпочитает удобную одежду, а его стиль редко связан с мировыми модными брендами. В морозный день на звезде было худи с капюшоном, флисовая кофта и объемная куртка сверху. Дэниел Рэдклифф вместе с собакой ждал любимую на улице, пока девушка отправилась в магазин.

"Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: "Возьми себе кофе, друг". Пожалуй, мне нужно бриться чаще", – с юмором констатировал актер. 

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Возможно поэтому Дэниел Рэдклифф полностью изменил имидж. На съемках он появился лысым, сбрив волосы и бороду.

Напомним, что в связи с огромной популярностью, которая обрушилась на Дэниела Рэдклиффа в юном возрасте, ему приходилось бороться с сильной алкогольной зависимостью. Чтобы уменьшить давление общества, которое постоянно следило за частной жизнью кумира, актер забывался благодаря алкоголю. К счастью, ему удалось побороть зависимость, нормализовать свое психическое здоровье и восстановить творческую карьеру.

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Дэниел Рэдклифф, Британский актер, Шоу Грэма Нортона.
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