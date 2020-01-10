"Приняли за бомжа": Дэниел Рэдклифф рассказал забавную историю (Фото, Видео)

Недавно его спутали с бездомным, когда он ждал свою девушку возле магазина на улицах Нью-Йорка. Дэниелу Рэдклиффу даже предложили пять долларов на кофе.
На днях кумир миллионов, который проснулся известным еще в подростковом возрасте благодаря роли Гарри Поттера в одноименном фильме, стал гостем шоу Грэма Нортона.
Во время программы Дэниэл Рэдклифф вспомнил забавную историю, которая произошла с ним недавно.
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Welcoming tonight's special guests Miriam Margolyes, Daniel Radcliffe, @alancummingsnaps and @sharonhorgan with performance from @craigdavid. Tune in TONIGHT on @bbcone at 10:35pm for the brand new episode #grahamnortonshow . . . #grahamnorton #thegrahamnortonshow #bbc #miriammargolyes #callthemidwife #danielradcliffe #harrypotter #escapefrompretoria @oldvictheatre #oldvic #OVEndgame #alancumming #sharonhorgan #catastrophe @catastrophe_tv #craigdavid #holdthatthought
Состоятельный актер в повседневной жизни предпочитает удобную одежду, а его стиль редко связан с мировыми модными брендами. В морозный день на звезде было худи с капюшоном, флисовая кофта и объемная куртка сверху. Дэниел Рэдклифф вместе с собакой ждал любимую на улице, пока девушка отправилась в магазин.
"Поскольку пес тоже замерз, я опустился на колени, чтобы обнять и немного согреть его. И тут я увидел парня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: "Возьми себе кофе, друг". Пожалуй, мне нужно бриться чаще", – с юмором констатировал актер.
Возможно поэтому Дэниел Рэдклифф полностью изменил имидж. На съемках он появился лысым, сбрив волосы и бороду.
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Do you have a surprising look-a-like?Daniel Radcliffe will be back for more laughs this Friday. #grahamnortonshow . . . #grahamnorton #thegrahamnortonshow #bbc #danielradcliffe #danielradcliffetimetraveller #harrypotter #harrypotterworld #escapefrompretoria #jamesmcavoy #lookalike #celebritylookalike #interview #talkshow
Напомним, что в связи с огромной популярностью, которая обрушилась на Дэниела Рэдклиффа в юном возрасте, ему приходилось бороться с сильной алкогольной зависимостью. Чтобы уменьшить давление общества, которое постоянно следило за частной жизнью кумира, актер забывался благодаря алкоголю. К счастью, ему удалось побороть зависимость, нормализовать свое психическое здоровье и восстановить творческую карьеру.