Ради окружающей среды: Хоакин Феникс будет носить один и тот же костюм на всех светских мероприятиях (Фото)

Новости шоу бизнеса:Такое решение Хоакин Феникс обосновал желанием уберечь планету от чрезмерного количества отходов.

На днях Хоакин Феникс ошеломил модную индустрию смелым решением. Актер получил статуэтку Золотого глобуса и звание "Лучшая мужская роль" за свою работу в фильме "Джокер". На красной дорожке престижной кинопремии он появился в черном костюме с атласными лацканами от британского бренда Stella McCartney.

45-летний голливудский актер давно присоединился к числу звездных экоактивистов. На личной странице основательницы бренда, в наряде которой появился Хоакин Феникс, Стелла Маккартни разместила сообщение, в котором обнародовала решение знаменитости.

"Этот мужчина – победитель... Он надел этот сшитый на заказ костюм Stella, потому что сделал выбор в пользу будущего нашей планеты. Он также решил одевать этот костюм на все церемонии сезона, чтобы уменьшить количество отходов. Я рада быть причастной к этому", – написала английский модельер с мировым именем.

Для такого поступка Хоакина Феникса уже нашлись хейтеры. Пользователи социальных сетей считают этот поступок мизерным для преодоления глобальных проблем. Однако сегодня важно, что знаменитости задают тренд на экологические продукты, дома и одежду.

Напомним, в декабре прошлого года знаменитая организация, борющаяся за права животных, РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, ("Люди за этичное обращение с животными")) назвала Хоакина Феникса человеком года. Он является активным членом защитных организаций и часто посещает кампании, посвященные сохранению жизни животных.