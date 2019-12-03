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Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA (Фото, Видео)

Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA (Фото, Видео)
20:27 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости шоу бизнеса:Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

Актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить его на бедственное положение животных, а также подать отличный пример достойной веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

Недавно Хоакин выступил продюсером фильма The Animal People, в котором рассказывается о волонтерах, защищающих животных.

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Кроме того, в этом году его можно было увидеть на рекламном баннере посреди Таймс-Сквер в рамках кампании под названием "Мы все животные", где актер был изображен вместе с курицей. Таким образом Феникс поддерживал законодательный запрет цирков, эксплуатирующих диких животных.

Хоакин поддержал ряд мощных кампаний PETA. В частности, в рекламе "Жестокость мне не подходит".

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Кино, Фильм, Актер, Хоакин Феникс, Пьета, Джокер, People for the Ethical Treatment of Animals.
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