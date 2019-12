Хоакин Феникс получил звание "Человека года" по версии PETA (Фото, Видео)

Актер Хоакин Феникс, который сыграл главную роль в выдвинутом на "Оскар" фильме "Джокер", признан "Человеком года" по версии американской организаций PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), занимающейся защитой животных. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Феникс отказался от употребления мяса в трехлетнем возрасте и является одним из главных активистов и вегетарианцев Голливуда.

"Хоакин Феникс никогда не упускает возможности отвлечь внимание от себя и перенаправить его на бедственное положение животных, а также подать отличный пример достойной веганской жизни", - говорится в заявлении PETA.

“When we look at the world

through another animal’s eyes,

we see that inside

we’re all the same

—and that

we all deserve

to live free from suffering.”

PETA's 2019 Person of the Year Joaquin Phoenix has devoted his life to working to #EndSpeciesism ✊ https://t.co/RnXXa0HXSt pic.twitter.com/6thRG8beAO

— (@peta) 2 декабря 2019 г.