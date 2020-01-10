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Пятница, 10.01.2020
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Маша Ефросинина рассказала, почему не может решиться на третьего ребенка

Маша Ефросинина рассказала, почему не может решиться на третьего ребенка
22:36 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

Ведущая рассказала, почему пока не может на это решиться.

В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о своей большой мечте.

Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

"Я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу. Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи", - сказала Маша Ефросинина.

 
 
 
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С - Стабильность ...

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

 
 
 
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18 часов полёта могут быть весьма увлекательными, если : ⠀ — взять с собой книгу, в которой осталось дочитать 100 страниц! И с упоением узнать конец! ⠀ — хряпнуть 5мг. мелатонина и проспать 9 часов. После него нет вязкой сонливости, как после снотворного. ⠀ — Посмотреть фильмы, которые всегда откладывал на потом из-за отсутствия в них большого художественной смысла Мой полётный«улов» : «Long shot» — милая смешливая комедия в стиле американской мечты, с невозможно красивой Шарлиз Терон! И «Aftermath» с моим любимым Александром Скаасгардом и слезами-ми-ми-ми. ⠀ — Переодеться на борту в костюм @mashsh.wear и чувствовать себя как дома ⠀ — Сделать посадку в Мехико, чтобы высадить пассажиров и принять новых до Канкуна, и увидеть, как за 40 минут десятки человек вычищают гигантский самолёт до состояния блеск; как экипаж сменяется новыми пилотами и борт проводниками, и почувствовать, что теперь ты знаешь все инсайты:) Спасибо @turkishairlines за этот комфортный полёт и за то, что я могу писать и выкладывать этот пост, находясь в неб #TurkishAirlines #TKMoments #WidenYourWorld

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

А вот и муж: MARUV опубликовала семейный портрет (Фото)

Отметим, что Маша Ефросинина воспитывает двоих детей от своего мужа Тимура Хромаева - дочь Нану (2004 г.р.) и сына Александра (2014 г.р.).

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Дети, Маша Ефросинина, Тимур Хромаев, Украинская ведущая.
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