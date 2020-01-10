Маша Ефросинина рассказала, почему не может решиться на третьего ребенка

Новости шоу бизнеса:Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

Ведущая рассказала, почему пока не может на это решиться.

В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" известная ведущая Маша Ефросинина рассказала о своей большой мечте.

Сейчас ведущая имеет мечту, на реализацию которой пока не может решиться.

"Я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу. Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи", - сказала Маша Ефросинина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С - Стабильность ... Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 19 Дек 2019 в 1:42 PST

Отметим, что Маша Ефросинина воспитывает двоих детей от своего мужа Тимура Хромаева - дочь Нану (2004 г.р.) и сына Александра (2014 г.р.).