Первая прогулка: Наталка Карпа поделилась милыми кадрами с дочкой (Фото)

Роды артистки прошли 26 декабря в столичной клинике. На официальной инстаграм-странице новоиспеченная мамочка разместила чувственное фото с мужем и дочкой, известив общественность о пополнении в семье. 31 декабря Наталку Карпу выписали из роддома, где ее поздравили звездные коллеги.
Молодая мамочка с радостью делилась трогательными кадрами своей дочери, которую назвала Злата. Девочка при рождении имела вес 4 килограмма и рост 57 сантиметров. Сейчас Наталка Карпа вместе с мужем Евгением Тереховым наслаждается первыми неделями отцовства.
Первую прогулку доченьки украинская певица тоже решила сделать публично, как и ее появление на свет. Так, для зимнего отдыха артистка выбрала теплый и удобный образ. Она надела кроссовки, спортивные штаны и длинное пальто изумрудного цвета. В морозный день молодая мамочка не забыла про разноцветный вязаный шарф и шапку.
На фотографиях Наталка Карпа встала с мужем и дочкой Златой в детской коляске. Время с семьей популярная исполнительница провела недалеко от дома на детской площадке.
Однако первая прогулка вызвала немало переживаний новоиспеченных родителей. Певица, в частности, волновалась о том, чтобы одеть девочку в соответствии с погодой и уберечь от холодного морозного воздуха и сквозняков.
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Перша наша прогулянка ... я напевно найбільше хвилювалась, ніж малеча, яка з перших хвилин почала солодко спати у своєму розкішному першому авто від @mimaukraine Чи правильно одягнула? чи дитя не замерзне? а може навпаки буде спекотно? а якщо протяг? раптом - куди ховатись, якщо плакати почне і наковтається свіжого морозного повітря? - сотні думок пробігають в голові новоствореної мамусі)! Але маля солодко посапує... ти дивуєшся - адже так вміло управляєш коляскою і тобі це подобається, і мимоволі заспокоюєшся-попереду чекає багато гарних прогулянок #Разом з насолодою, Златусею, та #mimaukraine P.s. Першу нашу прогулянку нас супроводжував татусь, а як ж без нього)! #карпусямамуся #сонцезалежна #наталкакарпа #титановийджексон #євгентєрєхов #злата #Goldi #сімя #family #первістоку38
Первая наша прогулка... Я, наверное, больше волновалась, чем малышня, которая с первых минут начала сладко спать в своем роскошном первом авто. Ты удивляешься, ведь так умело управляешь коляской и тебе это нравится, и невольно успокаиваешься. Впереди ждет много хороших прогулок вместе с наслаждением, Златусей, – поделилась впечатлениями Наталка Карпа.