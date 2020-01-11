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Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась снимками с отдыха (Фото)

Смотрите фото (4)
Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась снимками с отдыха (Фото)
09:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Телеведущая отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым на на острова.

Украинская телеведущая Катя Осадчая с супругом поехала в отпуск на Сейшелы. Она радушно делится с подписчиками фотографиями с отдыха.

На своей странице в Инстаграме Осадчая показала милое селфи из ванной комнаты. Фото ведущая сделала в зеркале, а позади нее в окне можно увидеть прекрасный вид на океан.

Позировала Катя в легком белом платье, сквозь ткань которого просвечивало ее яркое бикини. Волосы она собрала в хвост. Звезда часто публикует фото, на которых она без макияжа, особенно на отдыхе, и этот раз не стал исключением.

Не обошлось и без фото Юрия Горбунова. На фотографии, которую опубликовала Катя в Инстаграме, он наслаждается красочным видом на побережье. Ведущий одет в синие шорты с принтом, полосатую футболку и белую шляпу.

Также Екатерина делится красотой местности, где отдыхает.

В рождественский день ведущая опубликовала фотографию, сделанную возле елки на Сейшельских островах.

 
 
 
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З Різдвом! Нехай всі ваші мрії здійснюються! У сторіс наша колядка :)

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Нетрадиционное Рождество: Катя Осадчая опубликовала фото в купальнике

На ней она позировала вместе с Юрием. Под фото Катя поздравила поклонников с этим светлым праздником: "С Рождеством! Пусть все ваши мечты сбываются!"

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Отдых, Телеведущая, Снимки, Катя Осадчая.
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