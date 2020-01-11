Судья "Танцев со звездами" стал жертвой аферистов

Новости шоу бизнеса:Мошенники незаконно использовали бренд канала "1+1" и имя Григория Чапкиса.

Аферисты продолжают незаконно использовать бренд украинского телеканала "1+1". В этот раз мошенники также попытались использовать имя судьи проекта "Танцев со звездами" Григория Чапкиса.

Так, недавно аферисты использовали фрагменты изображений, принадлежащие телеканалу "1+1", и распространили псевдоинтервью Григория Чапкиса для программы "ЖВЛ", в котором рассказывается о преимуществах некоего медицинского препарата, способного продлить молодость.

Холдинг "1+1 media" пишет, что интервью не соответствует действительности и с данным содержанием никогда не выходило на телеканале.

Нужно заметить, что никакого медпрепарата Григорий Чапкис также никогда не рекламировал.

Призываем всех быть бдительными и принимать лекарства только по назначению лечащего врача.