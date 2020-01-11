"Коли мама не вдома, то тато - це мама": Сергей Притула поделился милым видео со своей дочуркой

Новости шоу бизнеса:В коротком видео известный телеведущий дурачится и поет вместе с малышкой.

Ведущий Нового канала Сергей Притула - не только блистательный шоумен, актёр и волонтёр, но и заботливый отец. У него есть двое детей - сын Дмитрий (2008 г.р.) от первого брака, и двухгодовалая дочь Соломия от нынешнего брака с Екатериной Сопельник.

Детей Сергей Притула показывает в соцсетях не очень часто, но если уж и делает это - то со всей душой.

Недавно он опубликовал в Facebook короткий ролик, на котором дурачится вместе с Соломией и поёт с ней песню Тины Кароль "Україна - це ти".

"Мама - це мама! А тато - це тато. Але коли мама не вдома, то тато - це мама! І так, танцюю я ще гірше, ніж співаю. А Соломію через пару років вже можна Тіні на бек-вокал ставити. 100% ;)" - подписал видео ведущий.