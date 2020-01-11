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Хочет проводить с ребенком каждую секунду: Камерон Диаз отказалась от няни

Хочет проводить с ребенком каждую секунду: Камерон Диаз отказалась от няни
14:43 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:3 января мир узнал о том, что Камерон Диаз впервые стала мамой.

Актриса сразу предупредила, что не будет делиться подробностями жизни малышки. Однако на днях инсайдеры сообщили кое-какую информацию.

Камерон Диаз уже более пяти лет не снимается в кино, не принимает участия в каких-либо других проектах и почти не выходит в свет. По словам знаменитости, она устала от света софитов и папарацци и хочет сосредоточиться на личной жизни.

Актриса редко публикует фото в Инстаграме, однако 3 января 47-летняя Камерон порадовала фолловеров новой публикацией, да еще какой! Она объявила, что стала мамой. "Мы счастливы и благодарны, что вступаем в новое десятилетие с заявлением о рождении нашей дочери, Рэддикс Мэдден", — сообщили Камерон и ее муж Бенджи.

Многие поклонники предположили, что обеспеченные супруги наймут няню, однако на днях стало известно, что Диаз планирует посвятить всю себя воспитанию малышки и обойтись без посторонней помощи.

"Камерон хочет проводить каждую секунду с ребенком", — заявил аноним изданию People. "Их близкие друзья чрезвычайно лояльны, поэтому неудивительно, что они смогли хранить это в тайне", — добавил он.

Впервые стала матерью: Камерон Диаз сообщила о рождении дочери (Фото)

Напомним, Камерон и Бенджи поженились в 2015 году. Как сообщали СМИ, с тех пор актриса пыталась забеременеть. До сих пор никто не знает, сама ли звезда родила дочь или же при помощи суррогатной матери.

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Актриса, Камерон Диаз, Няня.
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