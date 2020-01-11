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ТОП-8 знаменитостей, которые осознанно сменили свое вероисповедание

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ТОП-8 знаменитостей, которые осознанно сменили свое вероисповедание
17:10 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:Наверное, каждый человек рано или поздно задумывается о смысле жизни и о собственной вере.

  • 1

    Для кого-то совершенно естественным становится принятие религии своих предков, но всегда находятся те, кто пытается изменить свою жизнь и сделать то, чего никогда не делал. Знаменитости в этом плане ничем не отличаются от простых людей. Они пытаются найти свой собственный путь, который вполне может привести к смене жизненных ориентиров и даже религии.

    Том Круз

    Актёр воспитывался в католической семье, а в 1990 году перешёл в саентологию. С этим учением Круза познакомила его бывшая супруга Мими Роджерс. Актёр открыто заявляет о том, что новая религия помогла ему победить дислексию, и теперь Том Круз делает всё для популяризации и распространения учения Хаббарда. Актёр является активным участником мультимедийной группы Scientology Media Productions и имеет награды от Церкви саентологии.

  • 2

    Тина Тёрнер

    Американская певица родилась и выросла в семье баптистского священника. Больше сорока лет назад муж исполнительницы Айк Тёрнер познакомил её с буддизмом. Вряд ли он мог предположить тогда, что учение придаст юной Тине уверенности в себе, и девушка сможет порвать тяготившие её узы брака. Айк, как известно, открыто издевался над женой и даже избивал. Именно буддизм придал Тине Тёрнер сил, она ушла от мужа-тирана и начала совершенно новую жизнь. Исполнительница считает буддизм своей путеводной звездой.

  • 3

    Константин Хабенский

    Известный актёр и режиссёр предпочитает всегда говорить о своих многочисленных творческих проектах, о подрастающем поколении и благотворительности. Вопросы, касающиеся его частной жизни, он предпочитает оставлять без ответов. Однако один из друзей Константина Хабенского, режиссер Константин Бромберг, рассказал несколько лет назад о том, что актёр перешёл из православия в католицизм, где нашёл ответы на все свои вопросы. Сам актёр никаких комментариев по этому поводу не даёт, но при этом его сын Иван, рождённый в первом браке, посещает католическую школу в Испании.

  • 4

    Мадонна

    Известная исполнительница воспитывалась в семье отца, консервативного католика, и матери, которая была потомком янсенистов. Чрезмерная набожность матери и её смерть в то время, когда будущей звезде исполнилось всего пять лет, сыграли решающую роль в переосмыслении Мадонной своего отношения к жизни. По признанию самой звезды, её духовный путь был долгим. Она занималась йогой, изучала буддизм и пыталась найти ответы на свои вопросы в санскрите. В 1997 году она познакомилась с каббалой, нашла своего духовного наставника, которым стал раввин Михаэль Берг, и вскоре стала ярой последовательницей учения. По признанию Мадонны, только после знакомства с каббалой в её жизни всё встало на свои места.

  • 5

    Борис Гребенщиков

    Один из родоначальников отечественной рок-музыки постоянно находится в поиске своего собственного духовного пути. Ещё в школьные годы он задавался вопросами о смысле жизни и по чьему-то совету стал читать книгу по древнекитайской философии. Позже стал изучать йогу, затем буддизм и даосизм. Исполнитель подчёркивает, что просто пытается с уважением относиться к опыту других людей, не являясь приверженцем какой-то одной религии. Борис Гребенщиков считает: Бог один и в Него не надо верить, Его нужно просто любить.

  • 6

    Джулия Робертс

    Будущую кинозвезду воспитывали в католицизме. Однако Джулия Робертс изменила своё отношение к религии после работы в фильме «Ешь, молись, люби». Съёмки происходили в Италии, а ещё на Бали и в Индии. Возможность прикоснуться к древний индийским святыням буквально потрясла актрису. Она с удивление рассматривала храмы, наблюдала за проведением обрядов и в результате поняла, что индуизм ей близок. Теперь вместе с мужем и детьми актриса с удовольствием посещает индуистский храм, где имеет возможность, по её словам, прославлять жизнь.

  • 7

    Шинейд О'Коннор

    Духовный путь ирландской исполнительницы был долгим и трудным. Она долгие годы страдала от биполярного расстройства, жесточайших депрессий, приступов агрессии. Она пыталась обрести хоть какую-то почву под ногами. Шинейд О'Коннор исповедовала католицизм и даже хотела стать монахиней. Потом изучала буддизм и считала себя его приверженцем. Осенью 2018 года её метания закончились, и певица с гордостью заявила о принятии ислама и смене имени. По словам Шухады (новое имя Шинейд О'Коннор), никакие Писания теперь ей не нужны, раз есть ислам. Исполнительница провозгласила шахаду (свидетельство о вере в Аллаха) и теперь считается мусульманкой.

  • 8

    Майкл Джексон

    Официально считается, что Майкл Джексон не был последователем какой-либо религии, но известно, что воспитывался он в семье свидетелей Иеговы. Уже будучи известным исполнителем, он неоднократно появлялся на собраниях этой религиозной организации. Менее чем за год до смерти Майкл Джексон принял ислам, хотя и не афишировал данный факт. Канадский композитор Дэвид Уорнсби и продюсер Филипп Бубал рассказывали ему об Аллахе и о том, как их жизнь изменилась после принятия ислама. По просьбе самого Майкла Джексона к нему пригласили имама из мечети, и исполнитель провозгласил шахаду.

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