СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney

Новости шоу бизнеса:Личная жизнь принца Гарри и Меган Маркл стало главной темой недели. Герцоги Сассекские сложили королевские обязанности и готовятся начать новую жизнь.

Одновременно в СМИ поговаривают, что Меган четко знает, чем будет заниматься, ведь уже начала сотрудничество с киностудией Disney.

Как сообщает The Times без указания на информатора, Меган Маркл уже подписала договор с кинокомпанией. Согласно документу, герцогиня Сассекская будет озвучивать мультфильмы студии Disney. Решение она приняла перед официальным объявлением о сложении королевских полномочий, что возмутило старшее поколение британской монархии.

Но вот гонорары Меган Маркл не будет получать. Все деньги за записи представители Disney будут перечислять на счет организации Elephants Without Borders, известной защитой животных от браконьеров. Таким образом герцоги Сассекские воплотят один из пунктов резонансного заявления – продолжат заниматься благотворительностью.

В то же время, инсайдеры The Daily Mail утверждают, что Меган Маркл уже начала выполнять условия заключенного соглашения. Перед католическим Рождеством герцогиня Сассекская тайно приняла участие в записи озвучивания мультфильма. В какой новинке Disney можно будет услышать голос Меган Маркл, пока неизвестно.

Интересно, что представители кинокомпании давно имеют особую симпатию к герцогам Сассекским. После рождения их сына Арчи Гаррисона в Disney создали чувственную картинку для молодых родителей.

Что известно о резонансном заявлении Гарри и Меган

В канун 38-летия Кейт Миддлтон, 8 января, герцоги Сассекские ошеломили весь мир заявлением. Принц Гарри и Меган Маркл публично объявили Меган Маркл и принц Гарри, что стремятся отделиться от королевской семьи и сложить свои полномочия. Решение, по словам супругов, было сложно принять, однако они все же хотят самостоятельно зарабатывать на себя и жить на две страны.

Такое заявление ошарашило весь мир. Не менее была шокирована и королева Елизавета II, которая узнала об этом вместе со сторонниками герцогов Сассекских. Инсайдеры не скрывают: Ее Величество возмутило то, что ее внук Гарри принял судьбоносное и резонансное решение, не обсудив этого с ней. Однако королева решила не злиться, а искать пути решения этой ситуации. Елизавета II созвала срочное совещание с представителями монархии, где обсудила альтернативные предложения для герцогов Сассекских.

А пока королевская семья оправилась от резонансной новости, Меган Маркл решила сбежать подальше от скандала. Герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где ее ждал единственный сын Арчи с няней. В то же время принц Гарри остался в Великобритании для ведения переговоров с Букингемским дворцом.