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Суббота, 11.01.2020
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"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)

"Мы не удивлены": появились фото грустной королевы Елизаветы II за рулем авто (Фото)
15:47 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Как сказала бы королева Виктория: "Мы не удивлены".

Королева Елизавета II впервые появилась после того, как 35-летний принц Гарри и 38-летняя герцогиня Меган Маркл объявили о своем решении выйти из королевской семьи.

Ее заметили в поместье Сандрингем в Норфолке 10 января за рулем своего Land Rover. Да-да, вы правильно поняли, за рулем своего автомобиля. Похоже, королева была довольно сконцентрирована на дороге и выглядела слишком сурово. Возможно, в свете последних событий она стала настолько грустной.

Напомним, что после отпуска в Канаде 8 января герцоги Сассексские объявили, что они официально планируют переехать в Северную Америку.

 
 
 
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Публикация от(@the_house_of_windsor)

"Мы намерены поступить как "старшие" члены королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву", -появился официальный пост на главной странице герцогов Сасеккских в Instagram.

 
 
 
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Эта новость шокировала всех. Королева также опубликовала заявление через несколько секунд после того, как принц Гарри и герцогиня Меган объявили о своем переезде, заявив: "Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых требуется время, – указано в сообщении."

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Великобритания, Канада, Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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