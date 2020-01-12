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Подъем в 5 утра: Виктория Бекхэм поделилась своим секретов красоты

Подъем в 5 утра: Виктория Бекхэм поделилась своим секретов красоты
09:14 Сегодня Телеграф glavcom.ua

Новости шоу бизнеса:Британская певица и модельер Виктория Бекхэм рассказала, как проходит ее утро и как чистит свой организм.

Виктория Бекхэм просыпается в 05:30 утра, и уже в 6:00 она встает на беговую дорожку. День многодетной мамы начинается с чашки горячей воды с лимоном и ложки яблочного уксуса - так Виктория приводит свой организм в порядок.

Виктория объяснила, как ей удается все успевать по утрам: "Я встаю, делаю половину своей тренировки, отвожу детей в школу, не переодеваясь из спортивного костюма, а затем возвращаюсь и заканчиваю комплекс упражнений, прежде чем идти на работу".

Жена известного футболиста держит в порядке не только свое тело, но и разум.

 
 
 
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Back to work in a monochrome look from a collection I’m launching very soon!! x VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

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Ранее в одном из интервью она рассказывала о медитации. "Медитация - это то, что заставляет меня чувствовать и готовит меня к прекрасному дню. Она очищает мой разум и позволяет потом рождаться множеству идей. Это время, когда не разговариваю ни с детьми, ни с Дэвидом. Я остаюсь с собой один на один", - призналась звезда.

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Виктория Бекхэм, Секрет красоты, Британская знаменитость.
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