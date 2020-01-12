Злате Огневич - 34: малоизвестные факты об украинской певице (Фото, Видео)

Немало украинцев восхищаются талантом Златы Огневич, однако мало кто знает детали ее личной жизни. Мы подобрали 8 интересных фактов, которые смогут вас удивить.
Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг.
Будущая звезда родилась в городе Мурманске, в России. Впоследствии семья Златы Огневич переехала в Крым, где и началась вокальная карьера певицы. До оккупации украинского полуострова артистка была лицом рекламной кампании Крыма.
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Мама и Папа! . Спасибо за эту жизнь и моё детство в Любви! Это самое важное, чему нужно учить детей! И Вы- прекрасные родители, самые лучшие, которых только могла мне подарить Судьба! Мои любимые, близкие, родные Люди, спасибо за опыт и уроки, за теплоту и поддержку, за музыку и Вселенную, которая внутри каждого из Вас! Начинаю этот новый год с особенным ощущением, и мне нравится это состояние! Вот! Пусть же и у всех будет ТО состояние, что нужно.....для СЧАСТЬЯ ! . . @bordyug_yuliya спасибо, что ты у меня есть! #child #bday #fun #childhood #златаогневич #zlataognevich #singer #music #soul
Родители звезды не имеют отношения к шоу-бизнесу. Злата Огневич родилась в семье военного хирурга и педагога. Однако в подростковом возрасте артистка решила поступить в одно из самых известных заведений Украины – Киевский институт музыки.
Злата Огневич зарабатывала первые деньги в возрасте 10 лет. Будущая звезда взвешивала туристов на пляже.
Артистка выходила на сцену не только с сольным проектом. Злата Огневич была участницей латино-бэнда и вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.
Идеальную фигуру Злата Огневич поддерживает благодаря физическим упражнениям и диетам. Певица призналась, что она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.
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Вечора кінець і кінець фільму Час додому...)) #zlataognevich #ZOteam @attic_space_
Кроме этого, звезда занимается балетом, поэтому с легкостью прошла отбор в шоу "Танцы со звездами 2018".
В 2013 году Злата Огневич представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение".
Выступление Златы Огневич на "Евровидении 2013"
По результатам шоу, она заняла третье место.