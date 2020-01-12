Злате Огневич - 34: малоизвестные факты об украинской певице (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинская певица, покорившая сердца миллионов меломанов, празднует день рождения.

Немало украинцев восхищаются талантом Златы Огневич, однако мало кто знает детали ее личной жизни. Мы подобрали 8 интересных фактов, которые смогут вас удивить.

Настоящее имя Златы Огневич – Инна Бордюг.

Будущая звезда родилась в городе Мурманске, в России. Впоследствии семья Златы Огневич переехала в Крым, где и началась вокальная карьера певицы. До оккупации украинского полуострова артистка была лицом рекламной кампании Крыма.

Родители звезды не имеют отношения к шоу-бизнесу. Злата Огневич родилась в семье военного хирурга и педагога. Однако в подростковом возрасте артистка решила поступить в одно из самых известных заведений Украины – Киевский институт музыки.

Злата Огневич зарабатывала первые деньги в возрасте 10 лет. Будущая звезда взвешивала туристов на пляже.

Артистка выходила на сцену не только с сольным проектом. Злата Огневич была участницей латино-бэнда и вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Идеальную фигуру Злата Огневич поддерживает благодаря физическим упражнениям и диетам. Певица призналась, что она отказалась от молочных продуктов и уже 2 года не ест мясо. Зато в ее рационе есть рыба.

Кроме этого, звезда занимается балетом, поэтому с легкостью прошла отбор в шоу "Танцы со звездами 2018".

В 2013 году Злата Огневич представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение".

Выступление Златы Огневич на "Евровидении 2013"

По результатам шоу, она заняла третье место.