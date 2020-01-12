"Грустный Киану": фанатка запечатлела актера, поедающего мороженное (Фото,Видео)

Несмотря на то, что Киану Ривз больше не одинок и уже не должен быть таким грустным, как раньше, но старые привычки все равно дают о себе знать.
На днях в американском городе Аламида, где проходят съемки новой части "Матрицы", поклонница увидела Киану, поедающего мороженое прямо на улице. Традиционно, актер был в одиночестве и выглядел немного меланхолично - как в грустном меме с голубем.
Девушка проезжала мимо на машине и узнала в одиноком сладкоежке знаменитого актера.
— Moy (@happynibbamoy) January 7, 2020
"Кто бы мог подумать, что Киану Ривз заглянет в какой-то Baskin Robbins в Аламиде??? Смеюсь до смерти", - написала в Твиттере поклонница и выложила короткое видео.
Затем девушка попросила сфотографироваться с Киану, а он, как известно, никому в этом не открывает. Просто лапочка!