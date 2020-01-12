Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Крушение самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
Убийство Амины Окуевой: полиция задержала подозреваемых
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
На ралли-марафоне "Дакар-2020" умер опытнейший мотогонщик
"Грустный Киану": фанатка запечатлела актера, поедающего мороженное (Фото,Видео)
Фанатка сняла Киану Ривза, поедающего мороженое

Российская модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: что известно

Российская модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: что известно
15:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Все российские СМИ сообщают, что 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус упала с третьего этажа в Москве.

Пока неизвестны детали инцидента, однако журналисты узнали, что квартира принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.

Как сообщает Комсомольская правда, инцидент произошел 11 января в Москве. Ксения Пунтус упала из окна и сейчас находится в реанимации столичной клиники. По предварительной информации, медики обнаружили в модели многочисленные травмы, в частности, вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму. Звезда уже перенесла операцию и находится в стабильно тяжелом состоянии".

Ксению Пунтус возле дома нашел работник дорожной службы. Когда правоохранители прибыли на место инцидента, девушка была в сознании и просила о помощи. В то же время внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков, спал в квартире и узнал о происшествии от полицейских.

Это подтверждают и друзья пары. Как оказывается, перед инцидентом Андрей Баков и Ксения Пунтус отдыхали в баре. Парень перебрал с алкоголем, поэтому его друзья помогли влюбленным добраться домой и видели, как внук российского режиссера пошел сразу же спать. А вот правоохранители не исключают, что модель со своим избранником принимали психотропные вещества. Сейчас ведется следствие и выясняются все детали инцидента.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от  (@k_ksusha)

СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney

Подозрения об употреблении психотропных препаратов и наркотических веществ публично опровергла модель Алеся Кафельникова. Девушка заявила в сети, что была на той же вечеринке, что и ее подруга Ксения Пунтус. Она видела, что модель с ее бойфрендом Андреем Баковым употребляла алкоголь и покинула клуб.

По словам Алеси Кафельниковой, ее подругу нашли голой в кустах неподалеку от дома внука Никиты Михалкова. Она действительно имеет много травм и частичную амнезию, поскольку не помнит, что произошло в ночь с 10 на 11 января. Кафельникова убеждает: правду всячески пытаются скрыть богатые родители друзей Ксении Пунтус.

"Ксению нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник, который и вызвал медиков. Ксения была на вечеринке с многими моими знакомыми, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики она не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксенией, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль. Молимся за нее. Пока Ксения ничего не помнит, кроме своего имени", – написала Алеся Кафельникова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Москва, Модель, Знаменитости, Звезды, Ксения Пунтус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Легенда бокса высказался касательно шансов Лопеса в бою с Ломаченко
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Лунин отразил два пенальти и вывел Вальядолид в 1/16 Кубка Испании (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
В Украине увеличат выплаты на детей с инвалидностью
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация (видео)
Вулкан пробудился: в столице Филиппин массовая эвакуация
Найти работу станет проще: Госслужба занятости запустила портал для безработных
Госслужба занятости запустила портал для безработных
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь