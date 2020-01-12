Российская модель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве: что известно

Новости шоу бизнеса:Все российские СМИ сообщают, что 21-летняя модель и актриса Ксения Пунтус упала с третьего этажа в Москве.

Пока неизвестны детали инцидента, однако журналисты узнали, что квартира принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова Андрею Бакову.

Как сообщает Комсомольская правда, инцидент произошел 11 января в Москве. Ксения Пунтус упала из окна и сейчас находится в реанимации столичной клиники. По предварительной информации, медики обнаружили в модели многочисленные травмы, в частности, вывих бедра, ушиб позвоночника, таза, легких, а также черепно-мозговую травму. Звезда уже перенесла операцию и находится в стабильно тяжелом состоянии".

Ксению Пунтус возле дома нашел работник дорожной службы. Когда правоохранители прибыли на место инцидента, девушка была в сознании и просила о помощи. В то же время внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков, спал в квартире и узнал о происшествии от полицейских.

Это подтверждают и друзья пары. Как оказывается, перед инцидентом Андрей Баков и Ксения Пунтус отдыхали в баре. Парень перебрал с алкоголем, поэтому его друзья помогли влюбленным добраться домой и видели, как внук российского режиссера пошел сразу же спать. А вот правоохранители не исключают, что модель со своим избранником принимали психотропные вещества. Сейчас ведется следствие и выясняются все детали инцидента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@k_ksusha) 29 Окт 2019 в 10:19 PDT

Подозрения об употреблении психотропных препаратов и наркотических веществ публично опровергла модель Алеся Кафельникова. Девушка заявила в сети, что была на той же вечеринке, что и ее подруга Ксения Пунтус. Она видела, что модель с ее бойфрендом Андреем Баковым употребляла алкоголь и покинула клуб.

По словам Алеси Кафельниковой, ее подругу нашли голой в кустах неподалеку от дома внука Никиты Михалкова. Она действительно имеет много травм и частичную амнезию, поскольку не помнит, что произошло в ночь с 10 на 11 января. Кафельникова убеждает: правду всячески пытаются скрыть богатые родители друзей Ксении Пунтус.

"Ксению нашли в кустах раздетую, недалеко от дома, откуда она якобы выпала. У нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник, который и вызвал медиков. Ксения была на вечеринке с многими моими знакомыми, родители которых сделают все, чтобы никто не узнал правду. Наркотики она не употребляла, поэтому мы и ее семья знаем, что произошло совсем не то, о чем пишут. Но те, кто был с Ксенией, все отрицают. Якобы ее отвезли домой к парню и на этом все. Очень жаль. Молимся за нее. Пока Ксения ничего не помнит, кроме своего имени", – написала Алеся Кафельникова.