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Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание

Елизавета II позвала принца Гарри и Меган Маркл на семейное совещание
16:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Королевская семья пытается помочь герцогам Сассекским после их резонансного заявления о сложении полномочий.

Елизавета II запланировала большое семейное совещание, на которое пригласила и принца Гарри. По словам инсайдеров, внук Ее Величества принял приглашение.

Как сообщает The Hollywood Life, совещание состоится в понедельник, 13 января. Королева Елизавета II выбрала Сандрингемский дворец, который окружен большим забором и садом. Поэтому монарх обеспечила приватность этой особой встречи.

На совещание Ее Величество позвала ближайших родственников, в частности, принца Уильяма с Кейт Миддлтон, Чарльза и герцогиню Камиллу, а также виновников экстренной встречи – Гарри и Меган Маркл. Герцог Сассекский, по неофициальным данным, обязательно посетит семейную резиденцию, а вот его жена проигнорирует приглашение монарха. Меган Маркл сразу после объявления заявления о сложении королевских обязанностей улетела в Канаду, где остался ее сын Арчи. Инсайдеры утверждают, что она не намерена возвращаться в Великобританию, пока длится такой ажиотаж относительно ее семьи.

Сейчас принц Уильям прокомментировал ситуацию относительно герцогов Сассекских. Короткий комментарий появился на страницах издания The Sunday Times. Принц Уильям не скрывал огорчения от того, что его брат принял такое решение за спиной у родственников. Однако, несмотря на резонансное заявление, он хочет поддержать Гарри.

"Все, что мы можем сделать, и все, что я могу сделать, – это попытаться их поддержать... Я хочу, чтобы все работали в команде. Я всю свою жизнь опекал моего брата, и больше не могу этого сделать... Поэтому сейчас мне грустно", – поделился принц Уильям.

Экстренное собрание: почему Елизавета II созвала всех представителей монархии

В то же время, инсайдеры всех западных СМИ убеждают: королевская семья негодует из-за заявления принца Гарри и Меган Маркл. Еще большего разочарования им добавляют заголовки новостей в британской прессе, где решение герцогов Сассекских подают как Megexit (Мегзит – аналогия с выходом Великобритании из ЕС, который называется Brexit).

Что известно о заявлении принца Гарри и Меган?

Сразу после рождественско-новогодних праздников герцоги Сассекские объявили, что слагают свои королевские обязанности. Случилось это 8 января накануне дня рождения Кейт Миддлтон. Принц Гарри и Меган Маркл объяснили общественности, что стремятся работать на себя, а не жить на налоги граждан Великобритании.

Кроме этого, они намерены запустить благотворительную программу и в дальнейшем поддерживать проекты, которые были под их патронажем. На это уже отреагировал Букингемский дворец. В официальном заявлении говорится, что с принцем Гарри и Меган Маркл ведутся переговоры.

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Великобритания, Канада, Принц Гарри, Королева, Королевская семья, Елизавета II, Меган Маркл.
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