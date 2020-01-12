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Эшли Грэм продолжает упорно заниматься спортом на последних неделях беременности (Видео)

Эшли Грэм продолжает упорно заниматься спортом на последних неделях беременности (Видео)
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Одна из самых популярных мировых моделей plus size находится на последнем месяце беременности.

Перед самыми родами она активно развивает профессиональную карьеру и продолжает держать тело в тонусе. Эшли Грэм продемонстрировала физические упражнения, которые помогают ей чувствовать себя прекрасно во время беременности.

Пышнотелая красавица неоднократно становилась героиней фэшн-съемок, многие из которых были довольно пикантными. Эшли Грэм долго боролась за равноценные права моделей plus size на просторах модельного бизнеса. Американское издание Vogue даже присвоило знаменитости титул "Модель, изменившая индустрию".

Однако 32-летняя звезда не пренебрегает спортом даже на последних сроках беременности. На днях на ее странице в инстаграме появилось видео, на котором Эшли Грэм совместно с личным тренером выполняет упражнения на растяжку мышц ног и спины. Как утверждала модель, такие умеренные нагрузки помогают ей уменьшить давление веса на тело.

 
 
 
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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Беременность не помеха: Эшли Грэм снялась в сексуальной фотосессии купальников

"Девять месяцев, и вот, как мы это делаем", – прокомментировала будущая мамочка.

Ранее Эшли Грэм призналась, что за время беременности она набрала около 20 дополнительных килограммов. Однако такие изменения в фигуре отнюдь не смущают знаменитость. Модель делает упражнения под контролем тренеров, чтобы не навредить ребенку, и уверенно утверждает, что никогда не чувствовала себя лучше, чем сейчас при надежде.

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Все по теме:

Беременность, Спорт, Тренажерный зал, Эшли Грэм.
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