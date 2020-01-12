Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро

Новости шоу бизнеса:Детективы настаивают на том, чтобы провести повторное расследование причин внезапной смерти знаменитой актрисы.

Они утверждают, что засекреченные документы, которые будут оставаться недоступными на протяжении двух десятилетий, позволят опровергнуть ложную версию о самоубийстве легендарной Мэрилин Монро.

Культовая актриса и секс-символ всех времен Мэрилин Монро ушла из жизни в возрасте 36 лет. С тех пор прошло почти шесть десятилетий, однако ее смерть и до сих пор не дает покоя экспертам в раскрытии тайн. Так, частный детектив Бекки Олдридж уверяет, что нашла разгадку загадочной смерти звезды мирового кинематографа. Как сообщает издание Daily Mail, секретные документы хранятся в стенах Калифорнийского университета.

Бекки Олдридж отыскала коробку с документами, которые принадлежали американскому психоаналитику Ральфу Гринсону. Именно он был личным психиатром Мэрилин Монро и нашел ее тело после смерти. Среди секретных материалов находятся те, которые касаются эмоционального и физического состояния легендарной знаменитости.

"Я всегда верила, что ее убили. Если вы посмотрите на все истории, книги, свидетельства и даже доказательства, то нет никаких причин, которые бы свидетельствовали о смерти Мэрилин Монро как возможном самоубийстве, а не убийстве", – утверждает детектив Бекки Олдридж.

Детектив уверена, что Ральф Гринсон причастен к смерти звезды Голливуда. Ранее эксперты высказывали предположение, что психиатр советовал пациентке принимать чрезмерную дозу снотворных препаратов. Такие рекомендации могли быть связаны с угрозами секс-символа обнародовать свои интриги с братьями Кеннеди.

Бекки Олдридж пришлось подать петицию в генпрокуратуру США с просьбой расследовать смерть Мэрилин Монро как убийство, пока есть возможность допросить двух последних живых свидетелей по делу. Детективу нужно заручиться помощью следователей, ведь загадочная коробка с документами будет храниться в библиотеке Калифорнийского университета до 2039 года. В течение этого времени секретные материалы останутся недоступными для общественности.

Напомним, что по официальной версии следствия, Мэрилин Монро ушла из жизни в результате передозировки барбитуратами. А из-за длительных депрессий и предыдущих злоупотреблений снотворным, смерть констатировали как самоубийство.