Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома"
Витренко: Мы не покупаем газ напрямую у "Газпрома"
На Ближнем Востоке опять неспокойно: обстреляна авиабаза в Ираке
На Ближнем Востоке опять неспокойно: обстреляна авиабаза в Ираке
Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
Барселона назвала новых претендентов на кресло главного тренера
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020
Приготовим вкусно: рецепты традиционных блюд на Старый Новый год 2020

Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро

Секретные документы позволят опровергнуть ложную версию о смерти Мэрилин Монро
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Детективы настаивают на том, чтобы провести повторное расследование причин внезапной смерти знаменитой актрисы.

Они утверждают, что засекреченные документы, которые будут оставаться недоступными на протяжении двух десятилетий, позволят опровергнуть ложную версию о самоубийстве легендарной Мэрилин Монро.

Культовая актриса и секс-символ всех времен Мэрилин Монро ушла из жизни в возрасте 36 лет. С тех пор прошло почти шесть десятилетий, однако ее смерть и до сих пор не дает покоя экспертам в раскрытии тайн. Так, частный детектив Бекки Олдридж уверяет, что нашла разгадку загадочной смерти звезды мирового кинематографа. Как сообщает издание Daily Mail, секретные документы хранятся в стенах Калифорнийского университета.

Бекки Олдридж отыскала коробку с документами, которые принадлежали американскому психоаналитику Ральфу Гринсону. Именно он был личным психиатром Мэрилин Монро и нашел ее тело после смерти. Среди секретных материалов находятся те, которые касаются эмоционального и физического состояния легендарной знаменитости.

"Я всегда верила, что ее убили. Если вы посмотрите на все истории, книги, свидетельства и даже доказательства, то нет никаких причин, которые бы свидетельствовали о смерти Мэрилин Монро как возможном самоубийстве, а не убийстве", – утверждает детектив Бекки Олдридж.

Детектив уверена, что Ральф Гринсон причастен к смерти звезды Голливуда. Ранее эксперты высказывали предположение, что психиатр советовал пациентке принимать чрезмерную дозу снотворных препаратов. Такие рекомендации могли быть связаны с угрозами секс-символа обнародовать свои интриги с братьями Кеннеди.

Советы от Супрун: как поддержать человека, потерявшего близкого

Бекки Олдридж пришлось подать петицию в генпрокуратуру США с просьбой расследовать смерть Мэрилин Монро как убийство, пока есть возможность допросить двух последних живых свидетелей по делу. Детективу нужно заручиться помощью следователей, ведь загадочная коробка с документами будет храниться в библиотеке Калифорнийского университета до 2039 года. В течение этого времени секретные материалы останутся недоступными для общественности.

Напомним, что по официальной версии следствия, Мэрилин Монро ушла из жизни в результате передозировки барбитуратами. А из-за длительных депрессий и предыдущих злоупотреблений снотворным, смерть констатировали как самоубийство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мэрилин Монро, Смерть, Смерть Мэрилин Монро, Marilyn Monroe.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 13 января
02 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
03 Маникюр 2020: черно-белые варианты для коротких ногтей (Фото)
04 Что необходимо знать предпринимателям: новые правила для ФОПов
05 Старый Новый год 2020: поздравления в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
Горящая Австралия: число жертв увеличилось
В Иране возобновились протесты: люди требуют отставки властей (Видео)
В Иране возобновились протесты
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
День в ООС: боевики опять стреляли из минометов
Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
Принц Уильям прокомментировал скандальное заявление герцогов Сассекских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь