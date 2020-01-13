В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"

В США на 81-ом году жизни скончался кинорежиссер Константин Бромберг, снявший фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Об этом сообщил в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.
"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он.
По словам Идова, в США Бромберг не занимался кинематографом.
Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-ом окончил сценарный факультет ВГИКа.
Свой первый фильм — короткометражку "Длинный день Кольки Павлюкова" — выпустил в 1968 году.
Бромберг широкому зрителю известен как режиссер фильмов "Приключения Электроника" (1980) и "Чародеи" (1982). Он также снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш".