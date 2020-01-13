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В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"

В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев"
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В США режиссер переехал в 90-х и с тех пор не занимался кинематографом.

В США на 81-ом году жизни скончался кинорежиссер Константин Бромберг, снявший фильмы "Приключения Электроника" и "Чародеи".

Об этом сообщил в Facebook режиссер и сценарист Михаил Идов.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он. 

По словам Идова, в США Бромберг не занимался кинематографом.

Константин Бромберг родился в 1939 году в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965-ом окончил сценарный факультет ВГИКа. 

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Свой первый фильм — короткометражку "Длинный день Кольки Павлюкова" — выпустил в 1968 году.

Бромберг широкому зрителю известен как режиссер фильмов "Приключения Электроника" (1980) и "Чародеи" (1982). Он также снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

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Знаменитости, Режиссер, Чародеи, Смерть режиссер, Приключеня Электроника, Константин Бромберг.
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