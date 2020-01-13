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Появился милейший снимок двоюродных малышей из семьи Кардашян (Фото)

Появился милейший снимок двоюродных малышей из семьи Кардашян (Фото)
14:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Самые милые фотографии двоюродных племянников из семьи Кардашян.

Вечером, 12 января Ким Кардашян опубликовала умилительное фото своего сына Псалма Уэста и дочь Кайли Дженнер Сторми Уэбстер. На фото малышка нежно целует 8-месячного двоюродного брата в щечку. "Мои милые Шторми и Псалм" - подписала пост Ким.

У дочки Кайли Дженнер темные волосы, собранные в пучок, в стиле ее тети Ким, и белый сарафанчик. В то время Псалм напоминал своего отца Канье Уэста.

Как известно, малыши часто видятся и играют вместе. Всем настоящим поклонникам семейства Кардашян нравится наблюдать за ними в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Напомним, что Сторми и Псалм также присутствовали на семейном рождественском вечере в доме Кортни Кардашьян в Калабасе 24 декабря. 

Говоря о семейных совместных праздниках, приближается второй день рождения Сторми, и Кайли уже немного поделилась своими планами в Instagram. Второй день рождения малышки будет организован тем же экстраординарным планировщиком вечеринки, что и в прошлом году. Стоит отметить, что в прошлом году Кайли сильно потратилась, чтобы устроить для своей дочери настоящую сказку.

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Все по теме:

Дети, Знаменитости, Ким Кардашьян, Звезды, Семейство Кардашян, Племянники, Кайли Дженнер, Сторми Уэбстер.
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