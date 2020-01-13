Появился милейший снимок двоюродных малышей из семьи Кардашян (Фото)

Новости шоу бизнеса:Самые милые фотографии двоюродных племянников из семьи Кардашян.

Вечером, 12 января Ким Кардашян опубликовала умилительное фото своего сына Псалма Уэста и дочь Кайли Дженнер Сторми Уэбстер. На фото малышка нежно целует 8-месячного двоюродного брата в щечку. "Мои милые Шторми и Псалм" - подписала пост Ким.

У дочки Кайли Дженнер темные волосы, собранные в пучок, в стиле ее тети Ким, и белый сарафанчик. В то время Псалм напоминал своего отца Канье Уэста.

Как известно, малыши часто видятся и играют вместе. Всем настоящим поклонникам семейства Кардашян нравится наблюдать за ними в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 12 Янв 2020 в 1:03 PST

Напомним, что Сторми и Псалм также присутствовали на семейном рождественском вечере в доме Кортни Кардашьян в Калабасе 24 декабря.

Говоря о семейных совместных праздниках, приближается второй день рождения Сторми, и Кайли уже немного поделилась своими планами в Instagram. Второй день рождения малышки будет организован тем же экстраординарным планировщиком вечеринки, что и в прошлом году. Стоит отметить, что в прошлом году Кайли сильно потратилась, чтобы устроить для своей дочери настоящую сказку.