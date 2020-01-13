Скачать
Понедельник, 13.01.2020
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Данилов о катастрофе МАУ: Основная часть экспертов остается в Тегеране
Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы
Рынок земли: для фермеров подготовили большие льготы
СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
СМИ: Барселона расторгла контракт с Вальверде
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)
Оскар-2020: оглашены номинанты на главную кинонаграду (Видео)

Сергей Притула трогательно поздравил свою жену с день рождением (Фото)

Сергей Притула трогательно поздравил свою жену с день рождением (Фото)
19:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 13 января, жена популярного украинского телеведущего празднует свой 35 день рождения.

Сейчас Екатерина Сопельник находится на отдыхе в Марокко, и Сергей Притула опубликовал чувственное поздравление в сети и поделился кадрами с досуга, который он проводит вместе с дочкой Соломией.

Сергей Притула не сторонник афишировать личную жизнь. На страницах социальных сетей одного из самых популярных украинских телеведущих достаточно редко появляются семейные кадры, а подробности своего брака он держит за семью замками. Однако сегодня избранница знаменитости празднует свой 35 день рождения. Любящий муж оставил трогательное поздравление для жены в своем инстаграме.

В обращении к Екатерине Сопельник Сергей Притула поблагодарил за семейный уют и материнскую заботу, которую испытывают его дети. Он отметил, что нашел настоящую поддержку в жене, которой часто удается усмирить чрезмерную эмоциональность мужа.

"С Днем Рождения, бусинка! Спасибо, что ты всегда рядом! За поддержку и любовь. За ухоженных детей и семейный уют! За то, что когда трудно, ты это "гасишь", а когда хорошо – ты "катализатор". Будь здорова и имей вдохновение к труду! Я всегда рядом! Люблю", – написал Сергей Притула.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Судя по инстаграм-сторис загорелого телеведущего, этот праздничный день он проведет рядом с женой, которая недавно отправилась в Марокко. На днях на его странице в фейсбуке появилось забавное видео, на котором Сергей Притула появился с двухлетней дочкой Соломией.

Домашний ролик сразу же взорвал сеть и собрал более 70 тысяч лайков. Заботливый папа записал утреннее обращение дочери к маме, в котором девочка рассказала о своих снах и выполнила песню отечественной певицы Тины Кароль "Україна – це ти".

СМИ: принц Гарри и Меган Маркл дадут развернутое интервью

"Но когда мама не дома, то папа – это мама! И да, танцую я еще хуже, чем пою. А Соломию через несколько лет уже можно Тине на бэк-вокал ставить", – прокомментировал видео телеведущий.

Напомним, что под венец Сергей Притула и Екатерина Сопельник пошли в 2015 году. Со своей второй женой ведущий познакомился во время работы на телевидении, ведь Катя – продюсер на "Новом канале".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Сергей Притула.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2020: идеальный базовый гардероб для женщин после 40 (Фото)
02 Старый Новый год 2020: лучшие посевалки на русском языке
03 Старый Новый год 2020: как правильно загадать желание
04 13 января - приметы и обряды на Васильев вечер, Щедрый вечер
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 14 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Борьба с теневыми рынками: Милованов раскрыл детали земельной реформы
Милованов раскрыл детали земельной реформы
Государство будет поддерживать скаутов
Государство будет поддерживать скаутов
Поэтапная реализация: как Зеленский видит земельную реформу
Как Зеленский видит земельную реформу
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Майли Сайрус уже в прошлом: Лиам Хемсворт официально встречается с другой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь