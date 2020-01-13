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Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)

Неудобно получилось: Мисс Бельгия-2020 упала на сцене прямо в прямом эфире (Фото, Видео)
21:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Тщательная подготовка и эффектные наряды – это и есть секрет успеха победительниц конкурса красоты. Однако даже это не может уберечь девушек от конфузов.

Обладательница титула "Мисс Бельгия-2020" Селин Ван Уйтсел упала на сцене прямо во время прямого эфира шоу.

Как сообщает The Mirror, Бельгия определилась с именем победительницы конкурса красоты 11 января. Именно в этот день на отечественных телеканалах транслировали прямую трансляцию грандиозного шоу, в котором красавицы демонстрировали не только свою красоту, но и интеллект. По результатам голосования судей, победу одержала 23-летняя Селин Ван Уйтсел.

Однако участие девушки в конкурсе не прошло без конфуза. Во время финального выхода на сцену Селин споткнулась на ступеньках и упала. За считанные секунды обладательница титула "Мисс Бельгия 2020" встала и продолжила шагать на объявление результатов.

Ролик с падением красавицы сразу же распространили в сети, а в течение суток его посмотрели более 27 тысяч раз. Но пока хейтеры смеялись над неудачей девушки, сама Селин Ван Уйтсел по-особенному прокомментировала конфуз.

 
 
 
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"Сегодня я – лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал", – заявила Селин Ван Уйтсел.

Известно, что именно 23-летняя "Мисс Бельгия 2020" будет представлять страну на "Мисс Мира". Селин Ван Уйтсел посоревнуется с другими 70 участницами за главную корону шоу.

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Бельгия, Падение, Конкурс красоты, Конфуз, Мисс Бельгия-2020, Селин Ван Уйтсел.
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