"Привет отпуск": Надя Дорофеева поделилась соблазнительными снимками с отдыха

Новости шоу бизнеса:Участница популярной группы "Время и стекло" опубликовала на своей инстаграм странице горячие фото из отпуска.

Вместе с мужем Владимиром Дантесом Надя Дорофеева отправилась на отдых в теплые края. Звездная пара выбрала для долгожданного отпуска Доминиканскую Республику.

Супруги остановились в гостиничном комплексе Club Med Miches Playa Esmeralda, откуда артистка публикует фото.

Обольстительная и игривая Надя Дорофеева позирует в стильном купальнике персикового цвета, который идеально подчеркивает ее фигуру. В подписи к фото звезда написала о том, что очень скучала за отпуском и наконец смогла позволить себе заслуженный отдых: "Время восстановится. Привет отпуск. Я скучала".

Звезда поделилась фотографиями в инстаграм-сторис с роскошной спальни.На каждом кадре Надежда Дорофеева сексуально позирует в купальниках, демонстрируя свою непревзойденную фигуру.