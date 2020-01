"У меня есть множество идей": Cardi B хочет начать политическую карьеру

Репер Cardi B знает, как сделать так, чтобы о ней говорил весь мир. Она неоднократно выбирала пикантные наряды для красных дорожек и участвовала в не менее откровенных съемках. Теперь певица хочет, чтобы слава о ней распространилась и на международной политической арене.

На странице в твиттере Cardi B опубликовала несколько статей, в которых обнародовала свое намерение и даже нашла обоснование такому решению. По словам звезды, ее взгляды часто противоречат политике правительства, однако она стремится повысить уровень патриотизма среди американцев. Исполнительница заявила, что любит фильмы о войне, а именно поэтому понимает, что преимущество государства не в вооруженном оснащении, а в людях.

Как можно пойти против другого государства и развязать с ним войну, если в стране не хватает патриотизма? Я почти не вижу людей, которые утверждают, что им нравится быть американцами, – заметила знаменитость.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment

Однако Cardi B трезво оценивает свои политические амбиции и стремится начать профильное обучение, чтобы за несколько лет стать частью Конгресса США. Она убедила, что имеет множество идей, с которыми она смогла бы потрясти американское правительство.

I do feel like if I go back to school and focus up I can be part of Congress.I deadass have sooo much ideas that make sense.I just need a couple of years of school and I can shake the table .

— iamcardib (@iamcardib) January 13, 2020