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У Sia пополнение в семье: певица призналась, что усыновила мальчика

У Sia пополнение в семье: певица призналась, что усыновила мальчика
14:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Еще в прошлом году 44-летняя джазовая исполнительница объявила, что желает взять под опеку 16-летнего темнокожего сироту Дасани.

Певица Sia дала откровенное интервью для издания GQ, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни. Оказывается, в прошлом звезда усыновила сына и с головой окунулась в материнство, не оставляя места для серьезных отношений после мучительных расставаний.

Предполагают, что усыновленным потомком исполнительницы мог стать 16-летний темнокожий Дасани. Подросток стал одним из персонажей фильма "Foster", рассказывающего о проблемах детей, живущих в детских домах или приемных семьях. В фильме рассказывают об американской системе опеки те, кто знает о ней лично. Так, история мальчика не оставила равнодушной звезду, которая весной прошлого года на личной странице в твиттере объявила о намерении усыновить юношу.

Когда Дасани было 4 года, на его глазах отец убил мать. Тогда он оказался на попечении родственников, в доме которых страдал от физического насилия. Впоследствии он оказался в доме несовершеннолетних сирот.

В разговоре с журналистами певица не стала называть возраст и имя мальчика, однако, судя по всему, материнство дарит ей неповторимые эмоции.

 Певица Sia презентовала песню "Original" из саундтрека фильма "Дулиттл" (Видео)

Sia также проговорилась о чувствах. Вопреки предубеждениям оставаться одинокой до конца жизни, с коллегой ди-джеем Diplo их связывают не только профессиональные отношения.

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Усыновление, Певица, Сиа.
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