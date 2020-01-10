Певица Sia презентовала песню "Original" из саундтрека фильма "Дулиттл" (Видео)

Новости культуры:Картина "Дулиттл", в которой звучит новая песня, вышла в украинский прокат 9 января.

Австралийская певица Sia презентовала песню Original из саундтрека фильма "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим, который ранее записал видеообращение к украинским зрителям.

Картина "Дулиттл", в которой звучит новая песня, вышла в украинский прокат 9 января. Режиссером комедии выступил Стивен Гейган ("Трафик").

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи.

Как ранее сообщалось, британская певица Georgia выпустила новый альбом "Seeking Thrills".