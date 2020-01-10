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Пятница, 10.01.2020
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Певица Sia презентовала песню "Original" из саундтрека фильма "Дулиттл" (Видео)

Певица Sia презентовала песню "Original" из саундтрека фильма "Дулиттл" (Видео)
21:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Картина "Дулиттл", в которой звучит новая песня, вышла в украинский прокат 9 января.

Австралийская певица Sia презентовала песню Original из саундтрека фильма "Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим, который ранее записал видеообращение к украинским зрителям.

Картина "Дулиттл", в которой звучит новая песня, вышла в украинский прокат 9 января. Режиссером комедии выступил Стивен Гейган ("Трафик").

Напомним, фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи.

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Все по теме:

Саундтрек, Сиа, Роберт Дауни младший, Оригинал, Австралийская певица, Стивен Гейган, Дулиттл, Удивительное путешествие доктора Дулиттла.
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