Муж Регины Тодоренко перенес две операции: все ли в порядке сейчас?

Новости шоу бизнеса:Високосный год для семьи ведущей Регины Тодоренко, которая живет и работает в России, начался не совсем удачно.

Ее муж Влад Топалов перенес две операции, о чем откровенно рассказал на инстаграм-странице. В самой заметке Влад Топалов решил пожаловаться на неудачное начало 2020 года. Всего за 2 недели он вынужден был обратиться к врачам и согласиться на операции. На фото, которое российский артист опубликовал в сети, видно, как он позирует на больничной койке с эластичным бинтом.

"Две недели 2020 года – две операции! Явно Дед Мороз перепутал записки там у себя! Совсем не это я писал, пока били куранты! Да еще и съесть бумагу пришлось! Дорогой Дедушка Мороз, я все понимаю, пока без претензий, тебе тоже надо выпить и отдохнуть. Но ты, как придешь в себя, проверь, пожалуйста, списки желаний. В моих – еженедельных скальпелей и крови не было!" – написал с иронией Влад Топалов.

А уже в инстаграм-сторис певец рассказал, что побрился и занес инфекцию в небольшой порез. Поэтому после образования гноя под мышкой Влад Топалов пошел в госпиталь и перенес две операции. Певец не скрывает своего удивления, ведь никогда не думал, что такое может случиться. Поэтому посоветовал поклонникам заботиться о своем здоровье и тщательно относиться к гигиене тела.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от(@vladtopalovofficial) 14 Янв 2020 в 3:55 PST

Как известно, Влад Топалов уже более 2 лет живет в Москве с Региной Тодоренко и воспитывает с ней 1-летнего сына. Звезда "Орла и решки" активно ведет свой инстаграм-блог и снимает выпуски авторской программы для российского телеканала "Пятница". Сейчас ведущая вернулась в Одессу, где проводит время со своими родственниками и сыном. В то же время Влад Топалов признался, что остался в Москве и не может ничего делать из-за перенесенных операций.