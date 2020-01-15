Уговорил: Ксения Мишина разрешила сыну сменить имидж (Фото)

Новости шоу бизнеса:Популярная украинская актриса после долгих уговоров сына согласилась на эксперимент по смене его стиля.

Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной инстаграм-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет.

Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте. Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.

"Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – поделилась она.

Ксения сама часто прибегает к нестандартным и интересным экспериментам с внешностью.