Дженнифер Лопес перевоплотилась в Софи Лорен (Фото)

Новости шоу бизнеса:Дженнифер Лопес примерила сексуальные образы для фотосессии.

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес стала главной героиней весенней коллекции бренда Guess. В фотосессии голливудская звезда воплотила образ настоящей дивы 60-х Софи Лорен.

С первых дней января имя Дженнифер Лопес оказывается на первых страницах известных глянцев. Сначала все говорили о ее образ на красной дорожке "Золотого глобуса", а позже – о нарядах на церемонии critic's Choice Awards. Сейчас звезда Голливуда позирует для рекламных кампаний известных брендов. Так, недавно в сети опубликовали фотографии новой весенне-летней коллекции Versace, в котором актриса стала главной героиней, а теперь она является лицом линейки одежды Guess.

Дженнифер часто любит экспериментировать с образами и пропускать их сквозь себя, чтобы в полной мере передать зрителю настроение, эмоции, чувства героя.

"Всегда, когда я делаю подобные коллаборации, то думаю о персонаже, которого воплощаю на экране. На этот раз я примерила на себя образ итальянской кинозвезды 60-ых, смешанной с Мадонной 80-ых и с Софи Лорен. Это так весело – войти в образ и почувствовать себя немного другим. А благодаря одежде и атмосфере все вместе сработало на отлично", – прокомментировала съемки Дженнифер Лопес.

Известно, что Джей Ло позировала на территории имения в Санта-Монике. Для съемки она примерила фиолетовое платье с цветочным принтом, кремовый костюм-тройку и кружевной откровенный наряд. И наиболее ярким образом фотосессии стало облегающее зеленое платье с поясом, которое подчеркнуло стройную фигуру знаменитости и ее сексуальные формы. Голливудские локоны добавили нежности и, в то же время, обольстительности ее образу.

"Дженнифер продолжает разрушать границы музыкальной, модной и киноиндустрии и воплощает в себе все качества настоящей Guess Girl – уверенность в себе, чувственность и безрассудство. Эта рекламная кампания была вдохновлена естественной красотой Дженнифер. Прежде всего, автор фотографий Татьяна Герусова пыталась показать то, кем является Лопес", – рассказал креативный продюсер бренда Пол Марчиано.

Впервые певица стала Guess Girl 2 года назад. Тогда она также снялась в рекламе их весенне-летней коллекции. Тогда Дженнифер Лопес было 48 лет, поэтому артистка стала старейшей представительницей Guess за всю историю бренда. Сейчас она побила свой же рекорд и является лицом компании в 50 лет.