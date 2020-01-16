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"Хочется злиться, ругаться, плакать": один из Братьев Борисенко стал холостяком

"Хочется злиться, ругаться, плакать": один из Братьев Борисенко стал холостяком
11:00 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец Саша Борисенко расстался с девушкой.

В личной жизни украинских музыкантов братьев Борисенко, похоже, наступила черная полоса. Не так давно Вова объявил о разводе с Лавикой, а теперь и Саша расстался со своей девушкой - актрисой Марией Ивашечкиной.

Об этом артист сообщил поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это пост благодарности. Да, мне, как и всем хочется злиться, ругаться, плакать, кричать, но я не буду. Я тебе просто благодарен за все, что произошло с нами за этот период. Ты дала мне очень многое, я вроде бы тоже тебе дал не мало. Но все равно этого всего не хватило, чтоб удержать "нас". Теперь все, как прежде, но с другими оттенками. Теперь снова "ты" и снова "я". Спасибо", - написал Саша Борисенко и опубликовал серию фото с бывшей девушкой.

 
 
 
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Это пост благодарности. Да, мне, как и всем хочется злиться, ругаться, плакать, кричать, но я не буду. Я тебе просто благодарен за все, что произошло с нами за этот период. Ты дала мне очень многое, я вроде бы тоже тебе дал не мало. Но все равно этого всего не хватило, чтоб удержать «нас». Теперь все, как прежде, но с другими оттенками. Теперь снова «ты» и снова «я». Спасибо

Допис, поширений Borisenko Sasha (@borisenkosasha)

Саша Борисенко встречался с Марией Ивашечкиной несколько лет.

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Вот что артист говорил о своей девушке в 2016 году во время веб-конференции на "КП в Украине":

"У меня есть отношения с девушкой, которую зовут Мария. Она не была поклонницей братьев Борисенко. Я давно не чувствовал того, что со мной происходит сейчас. До этого у меня были длительные отношения с девушкой, с которой я жил три года. Мы расстались, и я очень тяжело это пережил. Я думал, что уже больше никогда не полюблю, но все же смог. Пока с Марией у нас все прекрасно".

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Знаменитости, Звезды, Певец, Украинский певец, Вова Борисенко, Саша Борисенко, Братья Борисенки.
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