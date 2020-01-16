Убийство матери: актриса из Marvel объяснила свои действия

Новости шоу бизнеса:Американская актриса обвиняется обвиняют в убийстве матери.

Американскую актриса, сыгравшая в фильме Marvel "Первый мститель" про Капитана Америку, Молли Фицджеральд обвиняется в жестоком убийстве собственной матери.

Женщина была арестована в декабре прошлого года. Тогда Молли Фицджеральд заявила, что защищалась с целью самообороны.

Из судебных документов стало известно, что пожилая женщина бросилась на дочь с ножом в руках. Актрисе пришлось обороняться. Молли Фицджеральд сначала ударила мать насадкой от пылесоса, а когда та не прекратила драться - зарезала ее, перед этим выхватив нож у пожилой матери.

После вскрытие стало ясно, что перед смертью женщина была задушена, а на ее теле обнаружено множество других травм.

Все эти факты указывают на то, что обороняться пришлось именно матери американской актрисы, а не наоборот.

Кроме этого, из показаний отца Молли Фицджеральд известно, что перед инцидентом актриса была агрессивной.

После случившегося Фицджеральд вызвала полицию и заявила, что убила свою маму Патрицию в целях самообороны.