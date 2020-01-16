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СМИ: Брэдли Купер готов начать новые отношения с известной актрисой

СМИ: Брэдли Купер готов начать новые отношения с известной актрисой
15:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:После развода с Ириной Шейк актеру приписывали романтические отношения с эпатажной певицей Леди Гагой, которая была партнершей актера в фильме "Рождение звезды".

Однако слухи о романе опровергли сами звезды. С тех пор сердце Брэдли Купера принадлежало только дочери Леи. Однако на роль избранницы голливудской знаменитости претендует "девушка Бонда" Ана де Армас.

В июне прошлого года Голливуд всколыхнула новость о разводе актера с супермоделью Ириной Шейк. Вместе образцовые супруги воспитывали дочь Лею, которая после развода родителей поровну проводит время с папой и мамой в Нью-Йорке. Брэдли Купер отказывается говорить о личной жизни с журналистами, однако очевидцам удалось заметить новое романтическое увлечение актера.

Предполагают, что девушкой, которой удалось заполонить сердце Брэдли Купера, стала 31-летняя кубинская киноактриса Ана де Армас. Вместе их заметили на торжественном завтраке Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз. По словам инсайдеров, актеры мило общались и флиртовали друг с другом.

 
 
 
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"Они достаточно долго разговаривали в вестибюле гостиницы. И не казалось, что они куда-то спешат. Брэдли был очень увлечен Аной, а она много смеялась. Очевидно, что между ними есть химия", – сообщили очевидцы.

Заметим, что вместе с Аной де Армас Брэдли Купер снимался в фильме "Парни со стволами", который вышел на экраны в 2016 году. Тогда девушка была разведена после двух лет брака с испанским актером Марком Клотетом.

Что известно о разводе Ирины Шейк и Брэдли Купера?

Ирина и Брэдли считались идеальной парой, ведь каждый раз они демонстрировали особые чувства. Впервые о разладе в их отношениях заговорили после выступления актера со своей коллегой по фильму "Рождение звезды" Леди Гагой. Во время Оскара знаменитости откровенно флиртовали, в то время как Ирина Шейк и Глория Кампано были в зале. Однако певица поспешила опровергнуть все слухи о романе, назвав это созданным образом.

Позже инсайдеры рассказали, что Ирина и Брэдли решили разойтись еще в конце 2018 года. Однако актер попросил перенести это, чтобы не отвлекать внимание СМИ и поклонников от его дебютной продюсерской работы – фильма "Рождение звезды". Поэтому только после огромного успеха киноленты Ирина Шейк забрала свои вещи из квартиры любимого и переехала в собственную квартиру. Дочь Лею модель забрала с собой.

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Развод, Брэдли Купер, Знаменитости, Звезды, Новый роман, Ана де Армас.
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