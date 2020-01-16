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Вовсе не развод: что стало причиной кардинальных изменений во внешности Адель? (Фото)

Вовсе не развод: что стало причиной кардинальных изменений во внешности Адель? (Фото)
16:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Причиной таких радикальных изменений во внешности Адель стал совсем не болезненный развод с мужем, как предполагали в сети. Звезда решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать самой лучшей мамой для своего единственного сына.

Последние фотографии знаменитости с отдыха на Карибских островах стали настоящим шоком для ее поклонников. Трудно не заметить, что некогда пышнотелая Адель изменилась до неузнаваемости. Она начала активные занятия спортом и отныне придерживается правильного питания. Однако, как сообщили инсайдеры изданию People, певица отнюдь не имела цели избавиться от лишних килограммов.

Адель действительно придерживается фитнес-режима, однако физические нагрузки она не очень любит. Тренер исполнительницы отметила, что главную роль в трансформации тела сыграла именно диета. Знаменитость употребляет продукты, богатые таким антиоксидантом, как ресвератрол, а также снижает калорийность на 20%.

 
 
 
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"В какой-то момент она осознала, что чувствует себя не очень хорошо. Она понимала, что хочет что-то изменить, чтобы быть здоровой мамой для своего сына Анджело. Во время похудения единственной целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты", – отметили инсайдеры.

 
 
 
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Стоит отметить, сама Адель призналась, что на протяжении того времени, как она тщательно следит за своим здоровьем, ей удалось избавиться от 45 лишних килограммов. Несмотря на такие разительные перемены в жизни звезды, сейчас она чувствует себя великолепно, выбирает самые разнообразные наряды и чувствует себя уверенно и счастливо.

Напомним, что в 2019 году обладательница пяти премий "Грэмми" и статуэтки "Оскар" потрясла громким заявлением. Она решила уйти со сцены, закрыть музыкальный бизнес и просто заняться своим сыном. В этом году Адель планирует громко вернуться на сцену. Она уже работает над записью новой музыки, которая стала для нее своеобразной терапией.

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Адель, Знаменитости, Похудеть, Звезды, Певица, Как быстро похудеть.
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