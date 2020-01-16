ТОП-10 известных людей, которые, к удивлению многих, все еще живы

1 Бетти Уайт, 97 лет Эту женщину точно знают все! Бетти Уайт полюбилась зрителям за свои комедийные роли, в том числе в фильмах "Дом вверх дном", "Предложение" и "Снова ты", а также сериалах "Меня зовут Эрл" и "Красотки в Кливленде". Актриса отмечена звездой на Голливудской "Аллее славы" и является единственным человеком, сумевшим победить во всех возможных комедийных номинациях премии "Эмми". Кстати, за свою почти 70-летнюю карьеру она была номинирована на престижную награду 29 раз и 6 из них - одержала победу!

2 Анджела Лэнсбери, 94 года Анджела известна большинству зрителей по роли Джессики Флетчер в сериале "Она написала убийство", а также кинофильмам "Портрет Дориана Грея" и "Маньчжурский кандидат". За свою актерскую карьеру она успела шесть раз стать лауреатом "Золотого глобуса", шесть раз получить награду высшей американской театральной премии "Тони", а в 2013 году была удостоена почетной премии "Оскар" за более чем 70-летний вклад в развитие кинематографа.

3 Джимми Картер, 95 лет До того как стать президентом США Джимми Картер занимался выращиваем арахиса и даже не думал, что в будущем его будет ждать такой успех. Сейчас его имя знают, пожалуй, все, в частности потому, что в 2002 году Картер стал лауреатом Нобелевской премии мира и побил рекорд пребывания в статусе экс-президента США, обойдя Герберта Гувера, прожившего после президентства еще 31 год.

4 Кирк Дуглас, 103 года В декабре прошлого года актер, режиссер и продюсер Кирк Дуглас отпраздновал свой 103 день рождения! Несмотря на то, что за свою почти 60-летнюю карьеру мужчина успел сняться в сотне фильмов и сериалов, его заслуги в кино были отмечены лишь почетным "Оскаром" а 1996 году.

5 Энн-Маргрет, 78 лет Американская актриса и танцовщица Энн-Маргрет прежде всего известна своими ролями в фильмах "Да здравствует Лас-Вегас", "Малыш Цинциннати", "Познание плоти" и "Томми". Некоторые называют ее "женской версией Элвиса Пресли", ведь она еще довольно неплохо поет! За свою карьеру Маргрет была 5 раз номинирована на "Эмми" (и 1 раз одержала победу), дважды - на "Грэмми" и выиграла 5 премий "Золотой глобус".

6 Оливия де Хэвилленд, 103 года Англо-американская актриса Оливия де Хэвилленд прославилась ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром". После этого она снялась еще в десятках кинолент, но самыми популярными считаются "Приключения Робин Гуда", "Каждому свое", "Наследница" и "Тише, тише, милая Шарлотта". Оливия - одна из последних ныне живущих актрис голливудской "золотой эры" кинематографа. На счету женщины 2 "Оскара", 2 премии "Золотой глобус" и награда Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Змеиная яма".

7 Хонор Блэкман, 94 года Английская актриса известна по ролям в фильмах "Голдфингер" и "Дневник Бриджи Джонс", а также сериале "Мстители" (1961-1969). Помимо ролей на телевидении и на большом экране, Блэкман на протяжении многих лет продолжает выступать на театральной сцене. В 2002 году женщине предложили титул командора Ордена Британской империи, но она от него отказалась.

8 Шон Коннери, 89 лет Несравненный актер Шон Коннери навсегда останется в сердцах зрителей эталонным Джеймсом Бондом, ведь "бондиана", по сути, началась именно с этого обаятельного шотландца. Коннери, удалось не стать заложником одного образа: он великолепен и в других ролях, отмечен массой престижных наград и любовью зрителей. Актер уже давно не снимается и пропал с радаров медиа, вот уже 29 лет со своей женой Мишелин он живет на острове Нью-Провиденс, на Багамах.

9 Кармен Делль’Орефиче, 88 лет Кармен Делль’Орефиче занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой. Сейчас женщина 88 лет, но она по-прежнему занимается модельным бизнесом, а еще пишет книги, является доктором Университета искусств в Лондоне и регулярно появляется на телевидении.