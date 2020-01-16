"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)

Американский комедийный актер, режиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи рассказал в интервью известному изданию Vanity Fair о том, какого это быть отцом 10 детей и дедушкой.
Стоит отметить, что самому старшему сыну знаменитости 30 лет, а младшему нет еще и года. Также Эдди Мерфи имеет внука.
"Все происходит циклами. Сейчас я нахожусь в цикле, где нет большей радости, чем иметь детей. Нет большего благословения, чем видеть своего внука", - рассказал голливудский актер.
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С 2012 года актёр состоит в отношениях с моделью Пейдж Батчер. В 2016 году Мерфи в 9-й раз стал отцом - у него родилась дочь Иззи Уна Мерфи, а в 2018 году у Эдди родился сын Макс Чарльз Мерфи.
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Эдди Мерфи пока не спешит официально оформлять отношения, но в близких кругах актера поговаривают о скором бракосочетании.
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"Карьера не является центром моей жизни. Ее центр - моя семья и дети. Это главное, все остальное идет после них. Я участвую в жизни всех 10 детей, приходится выстраивать четкий баланс между семьей и работой. Но сейчас, я чувствую, пришло время немного отойти от карьеры, сесть на диван и просто быть папой. Мне уже не интересны гонорары, мне интересны эмоции. Я работаю с тем, что вызывает эмоциональный отклик, это мне действительно нравится", - добавил Мерфи.
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The 26th Vanity Fair Hollywood Issue is here. Starring Eddie Murphy, Renée Zellweger, Jennifer Lopez, and 20 of 2020’s brightest stars—together, they tell a story about the dreams that power Hollywood, and all the different roads that lead there. See the full #VFHollywood portfolio at the link in bio. [1/2] Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr Set design by @frau.juliawagner
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Dolemite is My Name signifies the grand resurgence of Eddie Murphy in Hollywood, but the comedian isn’t one to let an eyes-on-the-prize mentality define him: “My career, or what I am as an artist, that's not at the center of my life. At the center of my life is my family and my kids. That's the principal relationship, and everything comes after that.” Read more at the link in bio. - Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr
Напомним, что знаменитый актер Эдди Мерфи получит почетную награду Ассоциации кинокритиков. В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix "Меня зовут Долемайт" о стендап-комике и прародителе рэпа.