"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)

Новости шоу бизнеса:Актер дал интервью американскому изданию Vanity Fair.

Американский комедийный актер, режиссер, продюсер и певец Эдди Мерфи рассказал в интервью известному изданию Vanity Fair о том, какого это быть отцом 10 детей и дедушкой.

Стоит отметить, что самому старшему сыну знаменитости 30 лет, а младшему нет еще и года. Также Эдди Мерфи имеет внука.

"Все происходит циклами. Сейчас я нахожусь в цикле, где нет большей радости, чем иметь детей. Нет большего благословения, чем видеть своего внука", - рассказал голливудский актер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Merry Christmas!!! Публикация от Bria (@bria_murphy) 25 Дек 2018 в 9:48 PST

С 2012 года актёр состоит в отношениях с моделью Пейдж Батчер. В 2016 году Мерфи в 9-й раз стал отцом - у него родилась дочь Иззи Уна Мерфи, а в 2018 году у Эдди родился сын Макс Чарльз Мерфи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ze oldest Публикация от Bria (@bria_murphy) 22 Дек 2018 в 8:54 PST

Эдди Мерфи пока не спешит официально оформлять отношения, но в близких кругах актера поговаривают о скором бракосочетании.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Daddy’s girls (missing Izzy) #HappyHolidays Публикация от Bria (@bria_murphy) 22 Дек 2018 в 6:25 PST

"Карьера не является центром моей жизни. Ее центр - моя семья и дети. Это главное, все остальное идет после них. Я участвую в жизни всех 10 детей, приходится выстраивать четкий баланс между семьей и работой. Но сейчас, я чувствую, пришло время немного отойти от карьеры, сесть на диван и просто быть папой. Мне уже не интересны гонорары, мне интересны эмоции. Я работаю с тем, что вызывает эмоциональный отклик, это мне действительно нравится", - добавил Мерфи.

Напомним, что знаменитый актер Эдди Мерфи получит почетную награду Ассоциации кинокритиков. В Ассоциации отметили выдающиеся образы Мерфи, которые он воплотил на экране на протяжении всей своей карьеры, включая роль Руди Рея Мура в новом байопике от Netflix "Меня зовут Долемайт" о стендап-комике и прародителе рэпа.