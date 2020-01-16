Наоми Кэмпбелл в своем интервью поддержала герцогов Сассекских

Новости шоу бизнеса:Герцога и герцогиню Сассекских поддерживает не только королева Елизавета II, но и многие знаменитости.

На днях во время радиоинтервью британский актер Хью Грант выразил свою поддержку принцу Гарри и его жене Меган.

Как пишет ТСН, на сторону Меган Маркл стала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Во время недавнего общения с журналистами ей также задали вопрос относительно скандала в королевской семье, и Наоми ответила, что поддерживает пару (Меган и Гарри) в любом случае.

Напомним, на прошлой неделе Сассексы сделали заявление, в котором сообщили, что хотят отказаться от финансирования дворца и жить свободной жизнью.

После экстренного совещания, которое собрала королева Елизавета II в Сандрингеме, было принято решение поддержать герцога и герцогиню и найти для них новые роли. Букингемский дворец должен сделать еще одно заявление в ближайшее время.