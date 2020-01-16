Скачать
Четверг, 16.01.2020
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
Заседание ТКГ: Украина предложила новые участки разведения сил
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
Барселона близка к приобретению юной бразильской звезды
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)
Украинские Изауры провели "фан-встречу" с настоящей Изаурой дус Сантус (Видео)

Наоми Кэмпбелл в своем интервью поддержала герцогов Сассекских

Наоми Кэмпбелл в своем интервью поддержала герцогов Сассекских
18:42 Сегодня Телеграф unian.net

Новости шоу бизнеса:Герцога и герцогиню Сассекских поддерживает не только королева Елизавета II, но и многие знаменитости.

На днях во время радиоинтервью британский актер Хью Грант выразил свою поддержку принцу Гарри и его жене Меган.

Как пишет ТСН, на сторону Меган Маркл стала британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Во время недавнего общения с журналистами ей также задали вопрос относительно скандала в королевской семье, и Наоми ответила, что поддерживает пару (Меган и Гарри) в любом случае.

Напомним, на прошлой неделе Сассексы сделали заявление, в котором сообщили, что хотят отказаться от финансирования дворца и жить свободной жизнью.

"Убили его мать": Хью Грант поддержал принца Гарри

После экстренного совещания, которое собрала королева Елизавета II в Сандрингеме, было принято решение поддержать герцога и герцогиню и найти для них новые роли. Букингемский дворец должен сделать еще одно заявление в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Принц Гарри, Знаменитости, Звезды, Королевская семья, Наоми Кэмпбелл, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
02 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Тарифы на воду: сколько будут платить украинцы в 2020 году
05 Президент утвердил сроки проведения призывов в армию в 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
Милованов: Сейчас идет очередная атака на премьер-министра
&quot;Решение принято&quot;: Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Ле Пен будет участвовать в президентской гонке во Франции
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
&quot;Это главное&quot;: Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь