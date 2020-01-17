Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)
Ястремская вышла в финал турнира в Аделаиде (Видео)
17 января - приметы и обряды в Феоктистов день
17 января - приметы и обряды в Феоктистов день

Уже не одинок: звезда "Друзей" Мэттью Перри крутит роман с 28-летней девушкой (Фото)

Уже не одинок: звезда "Друзей" Мэттью Перри крутит роман с 28-летней девушкой (Фото)
09:24 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:Американский актер постепенно открывается своим фанатам.

За Мэттью Перри давно и прочно закрепился статус одного из главных холостяков в западном шоу-бизнесе.

Однако, с недавнего времени он больше не один.

Как сообщает издание The Sun, у 50-летнего актера появилась девушка – половинкой звезды стала 28-летняя Молли Хервиц, которая занимается поиском и продюсированием молодых актеров.

На днях влюбленные были замечены вместе на выходе из итальянского ресторана в Западном Голливуде.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The One Where Chandler Finds... The One?? Swipe up on Stories to get the deets on Matthew Perry's rumored secret GF!

Публикация от PerezHilton.com (@perezhilton)

"Это главное": Эдди Мерфи рассказал, какого это быть отцом 10 детей (Фото)

Напомним, что актер перенес тяжелую операцию и длительное восстановление, из-за чего совершенно ушел с радаров.

Недавно The Hollywood Reporter сообщили о возможном воссоединении "Друзей" — всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта. Однако это подразумевает стыковку графиков всех шести звезд, и процесс организации может сильно затянуться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман, Мэттью Перри, Американский актер, Новые отношение, Молли Хервиц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Врачи объяснили, почему полезно пить воду натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
На Донбассе ВСУ понесли новые потери
На Донбассе ВСУ понесли новые потери
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь