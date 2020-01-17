Уже не одинок: звезда "Друзей" Мэттью Перри крутит роман с 28-летней девушкой (Фото)

За Мэттью Перри давно и прочно закрепился статус одного из главных холостяков в западном шоу-бизнесе.
Однако, с недавнего времени он больше не один.
Как сообщает издание The Sun, у 50-летнего актера появилась девушка – половинкой звезды стала 28-летняя Молли Хервиц, которая занимается поиском и продюсированием молодых актеров.
На днях влюбленные были замечены вместе на выходе из итальянского ресторана в Западном Голливуде.
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Напомним, что актер перенес тяжелую операцию и длительное восстановление, из-за чего совершенно ушел с радаров.
Недавно The Hollywood Reporter сообщили о возможном воссоединении "Друзей" — всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта. Однако это подразумевает стыковку графиков всех шести звезд, и процесс организации может сильно затянуться.