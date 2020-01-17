"Чмокнула его в нос": Шарлиз Терон рассказала о самом смешном свидании (Фото, Видео)

Актриса призналась, что обожает смотреть реалити-шоу "Холостяк", и даже вспомнила о своем самом ужасном свидании, которое прошло больше двадцати лет назад. По словам Шарлиз, все начиналось очень хорошо - мужчина угостил ее ужином и повез домой.
"Он остановился у моего дома, и мы начали целоваться, мне все нравилось ровно до того момента, пока он не отстранил меня и не сказал: "Поцелуй мой нос"", - вспомнила актриса и стала так смеяться, что из глаз полились слезы.
"Я клянусь, что всегда буду об этом помнить. Я ни разу не встречала человека, которому бы нравилось, когда его нос ласкают", - добавила она.
Джимми Киммел сначала не поверил актрисе: "Признайся, ты же шутишь?"
"Вовсе нет. Я не хотела его обидеть и чмокнула его в нос. И тогда он сказал, что у нас ничего не выйдет", - рассказала о своем неудавшемся романе Терон. Напоследок ведущий уточнил, за что же Шарлиз так любит "Холостяка".
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Charlize Theron reveals her worst date ever tonight and it’s so good! @CharlizeAfrica #BombshellMovie
"Мне нравится непредсказуемость", - ответила она, но Киммел заметил, что его жена каждый год угадывает победителя в первом же эпизоде шоу.
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Напомним, что на этой неделе стало известно, что Шарлиз Терон может получить второй в своей жизни "Оскар". 44-летнюю актрису номинировали на лучшую женскую роль за драму "Скандал".